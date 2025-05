Le Timor-Leste devrait devenir membre de l'ASEAN en octobre

>> Pham Minh Chinh avance trois propositions lors du 46e Sommet de l'ASEAN

>> L’ASEAN doit maintenir sa résilience et sa flexibilité face aux changements

>> Soutenir le Timor-Leste et la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans leur espoir d'adhésion à l'ASEAN

S'exprimant lors d'une conférence de presse à l'issue du 46e Sommet de l'ASEAN, qui s'est tenu au Centre des congrès de Kuala Lumpur le 27 mai, le Premier ministre malaisien Datuk Seri Anwar Ibrahim a déclaré que les dirigeants étaient parvenus à un consensus pour soutenir le Timor-Leste dans la prise de toutes les mesures nécessaires à son adhésion au bloc.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmao, présent au sommet de l'ASEAN à Kuala Lumpur, s'est dit optimiste quant à l'obtention par le pays de l'adhésion à part entière d'ici la fin de l'année.

Le Timor-Leste a déposé sa candidature pour rejoindre l'ASEAN en 2011 et a obtenu le statut d'observateur lors des réunions de haut niveau en 2022.

Selon le Premier ministre Datuk Seri Anwar Ibrahim, pour devenir membre à part entière de l'ASEAN, le Timor-Leste doit respecter des critères et des piliers spécifiques, notamment politiques, économiques et juridiques, considérés comme des conditions préalables.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Timor-Leste, Bendito dos Santos Freitas, avait précédemment déclaré que l'adhésion au bloc régional visait non seulement à générer des avantages économiques, mais aussi à amplifier la voix du pays dans la région et à s'aligner sur la vision de l'ASEAN pour l'Indo-Pacifique.

L'ASEAN compte actuellement dix États membres : Brunei, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam.

VNA/CVN