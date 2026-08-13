Hanoi Jazztival 2026 : le rendez-vous du jazz sans frontières

Du 17 au 19 septembre, Hanoï accueillera la première édition de Hanoi Jazztival, placée sous le thème "Jazz à Hanoï - Une mélodie sans frontières". Concerts, expositions, ateliers, rencontres artistiques et spectacles de rue investiront plusieurs lieux emblématiques de la capitale, avec l’ambition d’en faire un rendez-vous international annuel et une nouvelle vitrine de la créativité culturelle hanoïenne.

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Destiné à devenir un rendez-vous culturel et artistique international annuel de la capitale, Hanoi Jazztival 2026 constitue l’une des initiatives contribuant à la concrétisation de la stratégie de développement des industries culturelles. Il traduit également l’engagement de Hanoï depuis son adhésion au "Réseau des villes créatives de l’UNESCO" et participe progressivement au positionnement de la capitale sur la carte des grands festivals internationaux de musique.

Hanoï se met au jazz

Selon Lê Thi Anh Mai, directrice adjointe du Service municipal de la culture, des sports et du tourisme, Hanoï n’est pas seulement connue comme une ville millénaire riche d’un patrimoine culturel exceptionnel. Elle connaît aujourd’hui une profonde transformation et affirme progressivement son statut de ville créative, de destination culturelle dynamique et de métropole ouverte sur le monde. Pour concrétiser cette vision, la capitale a besoin d’événements culturels de dimension internationale, dotés d’une identité propre. "C’est précisément de cette ambition qu’est né Hanoi Jazztival 2026".

"Hanoi Jazztival 2026 constitue le point de départ d’une série d’événements artistiques internationaux que Hanoï est en train de développer, aux côtés du Festival Thang Long – Hanoï, du Festival culturel mondial, du Festival élargi de théâtre de Hanoï et du Festival international du film de Hanoï", a déclaré Lê Thi Anh Mai lors de la conférence de presse du festival, le 12 août au Temple de la Littérature.

Du 17 au 19 septembre, le Festival international de jazz de Hanoï proposera une programmation riche et diversifiée comprenant des concerts, des expositions, des tables rondes internationales, des ateliers, des rencontres entre artistes ainsi que des spectacles de musique de rue. L’événement investira plusieurs lieux culturels emblématiques de Hanoï, notamment le Jardin musical de l’Opéra de Hanoï, le Pavillon octogonal du jardin fleuri Ly Thai Tô, le Théâtre de chant et de danse Thang Long, le Centre culturel et artistique du 22 Hàng Buôm, le Musée des femmes du Vietnam, l’hôtel Thang Long Opera, ainsi que plusieurs clubs de jazz de la ville, tels que Binh Minh Jazz et Long Waits. Cette organisation vise à élargir l’accès du public à la culture et à rapprocher le jazz de la vie quotidienne et de l’espace urbain.

Le jazz sous toutes ses formes

Le festival devrait réunir de nombreux artistes et groupes prestigieux venus des États-Unis, de France, de République de Corée, du Japon et de nombreux autres pays, ainsi que d’éminents musiciens de jazz vietnamiens, tels que Quyên Van Minh et le Longwaits Ensemble. L’artiste Quyên Van Minh devient par ailleurs l’ambassadeur de la marque du projet Hanoi Jazztival 2026. La présence de ces grands noms promet une programmation artistique de grande qualité, tout en favorisant les échanges, la coopération et le développement du réseau du jazz entre le Vietnam et la scène internationale.

Le musicien Duong Câm, directeur artistique général et directeur musical de Hanoi Jazztival 2026, souligne qu’avec une programmation conçue et produite de manière professionnelle, le festival ambitionne de dépasser le cadre d’un simple événement de concerts. "Nous souhaitons créer un programme de jazz contemporain qui entre en dialogue avec les espaces culturels et artistiques traditionnels. Il ne s’agit pas seulement d’une série de concerts, mais aussi de faire naître tout un environnement culturel autour de la musique et d’apporter une véritable valeur culturelle et spirituelle à la communauté", a-t-il confié.

Grâce à une programmation conçue selon des standards professionnels, Hanoi Jazztival 2026 ne se limite donc pas à un festival de musique. Il constitue également une étape importante dans la stratégie de développement des industries culturelles de Hanoï. Le festival contribue à créer un produit culturel original portant la marque de la capitale, à renforcer les échanges internationaux, à développer le tourisme culturel et à affirmer la position de Hanoï comme destination de la créativité, des arts et de l’intégration internationale dans la région.

Programme du Hanoi Jazztival 2026 Le 17 septembre : • Exposition "Jazz & Street" au Théâtre de chant et de danse Thang Long • Programme "Femmes en jazz" au Musée des femmes du Vietnam • Cérémonie d’ouverture sur le thème "Le son du jazz de Hanoï" au Jardin musical de l’Opéra de Hanoï Le 18 septembre : • Séminaire international "Hanoï et le jazz" • Atelier "Le langage du jazz dans la musique traditionnelle" • Session d’improvisation jazz à l’hôtel Thang Long Opera • Soirée "Jazz sans frontières" au Jardin musical de l’Opéra de Hanoï • Sessions "Night Jam Jazz" dans les clubs de jazz Le 19 septembre : • Série d’activités "Street Jazz" dans la rue piétonne autour du lac Hoàn Kiêm • Programme "Jazz et patrimoine" au Centre culturel et artistique, 22 Hàng Buôm • Gala du Festival international de jazz de Hanoï 2026 au Pavillon octogonal du jardin fleuri Ly Thai Tô

Texte et photos : Quê Anh/CVN