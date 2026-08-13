L’Orchestre symphonique des jeunes d’Asie fait ses débuts à l’Opéra Hô Guom

L’Orchestre symphonique des jeunes d’Asie (Asian Youth Orchestra - AYO) s’est produit pour la première fois sur la scène de l’Opéra Hô Guom, à Hanoï, dans le cadre du programme intitulé "L’Orchestre symphonique des jeunes d’Asie présente des chefs-d’œuvre classiques".

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Photo : VNA/CVN

Réunissant de jeunes musiciens venus notamment de Chine, du Japon, de République de Corée, de Russie, de Singapour, du Vietnam, de Malaisie, de Thaïlande, d’Indonésie, des Philippines et d’Ouzbékistan, l’orchestre a offert au public une soirée consacrée à plusieurs œuvres majeures du répertoire symphonique mondial.

Le programme s’est ouvert avec le Capriccio italien de Piotr Ilitch Tchaïkovski, avant de se poursuivre avec le Concerto pour piano et orchestre n°3 en do majeur, op. 26, de Sergueï Prokofiev, réputé pour ses exigences techniques et musicales. La soirée s’est achevée avec la Symphonie n°5 en ré mineur, op. 47, de Dmitri Chostakovitch, considérée comme l’une des grandes œuvres symphoniques du XXe siècle.

La représentation a réuni le chef d’orchestre John Axelrod et deux pianistes solistes, Anna Tsybuleva et Lingfei Stephan Xie.

Photo : VNA/CVN

L’originalité de l’Orchestre symphonique des jeunes d’Asie réside notamment dans son modèle associant formation, pratique orchestrale et échanges internationaux. Chaque été, ses membres participent à six semaines d’activités, dont trois semaines de répétitions à Hong Kong (Chine), suivies d’une tournée internationale de trois semaines avec des chefs d’orchestre et des solistes de renom. Cette expérience permet aux jeunes musiciens d’améliorer leurs compétences professionnelles, tout en évoluant dans un environnement artistique multiculturel.

Des jeunes instrumentistes vietnamiens participent également à l’orchestre, contribuant ainsi à établir un lien direct entre les jeunes talents du Vietnam et leurs homologues de la région. Leur participation leur offre des possibilités d’échange, d’apprentissage et de développement artistique dans un cadre international.

Depuis son premier concert en 1990, l’Orchestre symphonique des jeunes d’Asie a donné plus de 400 concerts devant plus d’un million de spectateurs dans différents pays. Il a notamment reçu le Praemium Imperiale du Japon et le Nikkei Asia Award. Le San Francisco Chronicle l’a par ailleurs qualifié de "l’un des meilleurs orchestres de jeunes au monde".

Une deuxième représentation est prévue le 13 août au soir à l’Opéra Hô Guom, à Hanoï.

VNA/CVN