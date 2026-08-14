Culture et musique : Hanoï affirme ses ambitions de métropole créative

Hanoï est en passe de devenir l’un des principaux pôles culturels et musicaux d’Asie grâce à l’organisation d’une série d’événements artistiques de portée internationale. Cette dynamique s’inscrit dans la stratégie de la capitale vietnamienne visant à valoriser son identité culturelle, à renforcer son attractivité touristique et à promouvoir son image sur la scène mondiale.

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Photo : VNA/CVN

Le Service municipal de la culture et des sports a récemment annoncé le programme du "Hanoi Jazz Festival 2026", qui se déroulera du 17 au 19 septembre sous le thème "Le jazz à Hanoï - un patrimoine sans frontières". Selon Lê Thi Anh Mai, directrice adjointe du Service municipal de la culture et des sports, cet événement est appelé à devenir un rendez-vous culturel annuel emblématique de la capitale, contribuant au développement des industries culturelles et au rayonnement de Hanoï au sein du Réseau des villes créatives de l’UNESCO (Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture).

Le festival réunira de nombreux artistes vietnamiens et étrangers, notamment des États-Unis, de France, de République de Corée, du Japon et d’autres pays. Des représentations seront organisées dans plusieurs sites culturels majeurs de la ville, tels que le Jardin de la musique de l’Opéra de Hanoï, le parc Ly Thai Tô, le Théâtre de la Jeunesse ou encore le Centre culturel et artistique de Hanoï. Les organisateurs espèrent favoriser les échanges professionnels, stimuler la coopération internationale et contribuer à l’essor de la scène jazz vietnamienne.

Parallèlement, la capitale accueillera en octobre la deuxième édition du Festival culturel mondial, organisée dans l’enceinte de la Citadelle impériale de Thang Long. L’événement mettra à l’honneur les cultures du monde à travers des spectacles artistiques, des expositions et des activités de découverte du patrimoine. Les espaces nationaux présenteront les traditions, les arts et les innovations culturelles de leurs pays respectifs, tandis que le Vietnam profitera de cette occasion pour faire connaître davantage son identité culturelle et ses réalisations créatives auprès du public international.

Les responsables du secteur culturel estiment que ces manifestations constituent des plateformes efficaces pour renforcer les échanges entre les peuples, promouvoir la diplomatie culturelle et soutenir le développement des industries créatives. Elles contribuent également à mettre en valeur le patrimoine de Hanoï et à renforcer la présence du Vietnam dans les réseaux de coopération culturelle internationale.

Photo : VNA/CVN

Outre ces festivals, la capitale se prépare à accueillir plusieurs concerts de grande ampleur. Parmi eux figure notamment le concert du groupe sud-coréen BigBang, prévu les 24 et 25 octobre au stade national de My Dinh, dans le cadre de sa tournée mondiale "Cosmos". L’annonce de cet événement a suscité un vif intérêt auprès du public vietnamien, illustrant l’attractivité croissante de Hanoï pour les grandes productions musicales internationales.

Selon les autorités culturelles, l’afflux de manifestations artistiques d’envergure internationale ne répond pas seulement à une demande croissante du public. Il représente également une opportunité de promouvoir le tourisme, d’attirer davantage de visiteurs étrangers et de transformer les ressources culturelles en moteurs de croissance durable. En s’imposant progressivement comme une étape incontournable des grandes tournées internationales, Hanoï confirme son ambition de devenir une métropole créative, ouverte sur le monde et capable de conjuguer patrimoine, innovation et développement culturel.

VNA/CVN