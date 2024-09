Les lanternes en papier dó, trésor culturel à valoriser

La peinture de Hàng Trông, une forme d’art folklorique unique, incarne les valeurs esthétiques et spirituelles de la capitale d’autrefois. Le projet “Magie des couleurs” préserve et promeut cette tradition à travers un atelier intitulé “Fabrication de lanternes en papier dó ”.

>> À Hô Chi Minh-Ville, les lanternes s’illuminent à la veille de la Fête de la mi-automne

>> Le quartier de Phu Binh fabrique des lanternes pour la haute saison

Photo : Huu Thuân/CVN

Dans l’espoir de créer une série d’activités artistiques visant à préserver la valeur de la culture traditionnelle vietnamienne, le projet “Magic of colors” (Magie des couleurs) fait partie de la série d’événements “Souvenirs en couleurs” organisés à Hanoï à l’occasion de la Fête de la mi-automne 2024.

Les peintures traditionnelles sélectionnées représentent des jeux folkloriques vietnamiens tels que Rồng rắn lên mây (Jeu du dragon - serpent), Múa rồng (Danse du dragon), Múa lân (Danse de la licorne), Kéo co (Tir à la corde) et Bịt mắt bắt dê (Colin-maillard). Bien que ces œuvres soient moins connues que les célèbres collections Les quatre saisons de l’année et Les quatre fleurs précieuses, elles présentent néanmoins les caractéristiques distinctives de l’estampe de Hàng Trông, indéniablement uniques.

Lors de l’atelier, “Fabrication de lanternes en papier dó”, les participants ont exploré les origines historiques et la signification culturelle des lanternes dans le folklore vietnamien. En intégrant ces connaissances aux activités pratiques de fabrication de lanternes en papier dó (Rhamnoneuron balansae) et avec l’aide méticuleuse et enthousiaste des artisans, ils ont eu la possibilité de dessiner, de colorier et de créer eux-mêmes une lanterne complète. Ils ont pu dessiner des motifs traditionnels tels que dragons, licornes, phénix, ou créer leurs propres motifs.

Promouvoir la culture traditionnelle

Photo : Phuc Nam/VNA/CVN

À travers des lanternes représentant des images de jeux folkloriques vietnamiens, le projet “Magie des couleurs” vise à évoquer des souvenirs d’enfance.

Au-delà de la simple admiration des lanternes, le processus de peinture à la main et l’apposition d’œuvres d’art sur celles-ci permettent aux participants d’ac-quérir une compréhension plus approfondie de la signification culturelle et de la beauté inhérente à chaque peinture traditionnelle.

“Nous avons choisi la fabrication de lanternes pour notre atelier de la Fête de la mi-automne de cette année. Le programme +Couleur de la mémoire+ ramène les gens à leur enfance. Nous avons sélectionné des peintures de Hàng Trông représentant des jeux folkloriques vietnamiens à exposer sur les lanternes”, a déclaré Nguyên Thi Huu, fondatrice du projet “Magie des couleurs”.

Mélanger les couleurs est la partie la plus difficile, mais aussi la plus agréable pour les participants. “J’aime écouter les artisans raconter des histoires et des faits sur les types de peintures folkloriques du Vietnam. J’espère que d’autres ateliers comme celui-ci seront organisés pour que les jeunes aient davantage d’occasions de découvrir la culture et les arts folkloriques”, a partagé Thanh Ngân, étudiante en première année de l’Université de Hanoï.

La série d’événements de fabrication de lanternes en papier dó se tient tous les dimanches jusqu’au 15 septembre au centre d’art Area, 75, rue Hàng Bô, arrondissement de Hoàn Kiêm, Hanoï.

Thuy Hà/CVN