Israël appelle 60.000 réservistes

Israël a commencé à appeler environ 60.000 réservistes mercredi 20 août en amont d'une offensive prévue pour s'emparer de la ville de Gaza et déplacer sa population, a déclaré un porte-parole de l'armée israélienne.

>> Gaza : un million de femmes et de filles menacées de famine

>> L'Égypte envoie un 18e convoi humanitaire à Gaza

>> La Slovénie envoie en Jordanie son premier lot d'aide humanitaire pour Gaza

Photo : AFP/VNA/CVN

En outre, 20.000 soldats supplémentaires seront appelés dans les prochains jours, selon le porte-parole. Au total, 110.000 à 130.000 réservistes seront appelés en trois phases tout au long de la campagne.

Au pic de l'offensive, douze brigades devraient opérer en même temps dans la ville de Gaza, d'après la radio de l'armée, qui a précisé que les civils seraient appelés à se déplacer vers le sud via des "couloirs humanitaires désignés" et que des centres d'aide humanitaire et des hôpitaux de campagne supplémentaires seraient installés.

L'opération devrait être examinée par le cabinet de sécurité dans les prochains jours après avoir reçu mardi soir une première approbation du ministre de la Défense, Israël Katz, a expliqué à Xinhua un responsable israélien de la sécurité sous couvert d'anonymat.

"Gaza sera transformé et ne sera plus jamais le même" après la fin de l'opération, a affirmé M. Katz dans un communiqué.

Les attaques sur la ville de Gaza se sont déjà intensifiées au cours des derniers jours. Mercredi 20 août, des drones et des hélicoptères de combat ont ciblé la ville et l'une des frappes a tué cinq membres d'une même famille, dont trois enfants, dans une tente qui abritait des personnes déplacées dans le camp de réfugiés d'Al-Chati, dans l'ouest de Gaza, selon les autorités sanitaires de Gaza.

La semaine dernière, Israël a annoncé qu'il allait "conquérir" la ville de Gaza, le plus grand centre urbain de l'enclave, et transférer ses habitants ailleurs.

Cette décision a été largement condamnée en raison de son impact sur le territoire ravagé par la guerre. Le Hamas l'a dénoncée comme étant une "nouvelle vague de génocide et de déplacement" pour des centaines de milliers d'habitants de la ville de Gaza.

L'offensive qu'Israël mène depuis 22 mois dans la bande de Gaza a fait plus de 62.000 morts en raison des frappes et des tirs israéliens, d'après le ministère palestinien de la Santé. De plus, les décès liés aux conditions de famine sont chaque jour plus nombreux et en date de mardi, au moins 266 personnes, dont 112 enfants, sont mortes de faim à Gaza, a-t-il ajouté.

Xinhua/VNA/CVN