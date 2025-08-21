Israël lance une nouvelle offensive sur la ville de Gaza

Conformément aux "directives de l'échelon politique" , l'armée israélienne a entamé la phase suivante de ses opérations militaires, a déclaré le porte-parole militaire Effie Defrin. Il a précisé que des attaques terrestres étaient déjà en cours dans le quartier de Zaytun à Gaza et dans la ville voisine de Jabalia, et que de nouvelles forces s'apprêtaient à rejoindre les combats.

>> Gaza : un million de femmes et de filles menacées de famine

>> Israël appelle 60.000 réservistes

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Israël a lancé mercredi 20 août une nouvelle offensive sur la ville de Gaza en vue de vaincre le Hamas. Cette offensive a d'ores et déjà suscité de nombreuses critiques internationales en raison de son impact sur les civils de l'enclave dévastée.

Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a déclaré que cette offensive visait à "vaincre le Hamas et à conquérir la ville de Gaza". L'armée affirme avoir pris le "contrôle opérationnel" d'environ 75% de la bande de Gaza, et ce après des offensives répétées qui ont laissé une grande partie de son principal centre urbain en ruines.

Le conseil des ministres israélien devrait se réunir plus tard dans la semaine pour donner son approbation finale au plan de conquête de Gaza. L'armée a déclaré que 60.000 réservistes avaient été mobilisés et que 20.000 autres suivraient dans les prochains jours.

"Nous allons causer encore plus de dégâts au Hamas dans la ville de Gaza, qui est un bastion du terrorisme gouvernemental et militaire", a déclaré M. Defrin, s'engageant à détruire les infrastructures "souterraines et de surface" du Hamas et à mettre fin à la dépendance des civils envers le groupe. Il a ajouté que 22 mois de combats avaient déjà réduit les capacités du Hamas, le faisant passer du statut de "groupe militaire" à celui "d'organisation de guérilla meurtrie et épuisée".

Les frappes israéliennes des dernières 24 heures ont fait au moins 58 morts et 185 blessés, ont indiqué les autorités sanitaires de Gaza, ajoutant qu'au moins 62.122 personnes avaient perdu la vie depuis le début de la guerre. Parmi elles, 266 mortes personnes sont de faim, dont 112 enfants.

Xinhua/VNA/CVN