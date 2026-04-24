Environ 470 réfugiés retournent volontairement du Burundi vers l'Est de la RDC

Environ 470 réfugiés de la République démocratique du Congo (RDC) installés au Burundi ont entamé jeudi 23 avril leur retour volontaire vers la RDC, a annoncé le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon un communiqué publié le même jour par le HCR, ce premier convoi est parti du site de réfugiés de Busuma, situé dans la province burundaise de Ruyigi, et est entrée en RDC par le poste-frontière de Kavimvira avant de rejoindre la ville d'Uvira, dans la province congolaise du Sud-Kivu.

Le HCR a précisé que cette opération était menée dans le cadre des accords existants entre les gouvernements burundais et congolais, avec l'appui logistique et la coordination de l'agence onusienne.

Près de 20.000 réfugiés congolais se sont déjà inscrits au programme de rapatriement volontaire, selon le HCR, qui prévoit également une assistance financière et un accompagnement à la réintégration.

Au 23 mars 2026, le Burundi continuait d'accueillir environ 109.000 réfugiés congolais, dont près de 67.000 sur le site de Busuma, selon le HCR.

Depuis 2025, l'Est de la RDC est secoué par une intensification des combats entre l'armée congolaise et plusieurs groupes armés, dont la rébellion du Mouvement du 23-Mars (M23), entraînant l'exode de dizaines de milliers de civils vers les pays voisins, notamment le Burundi.

Xinhua/VNA/CVN