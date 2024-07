INN : Quang Binh se prépare à la prochaine visite de la délégation de la CE

La province de Quang Binh (Centre) a ordonné la mise en œuvre ponctuelle et efficace des mesures contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), ainsi que la préparation minutieuse de l'ordre du jour de la prochaine séance de travail avec l'équipe d'inspection de la Commission européenne (CE).

Photo : VNA/CVN

Il est nécessaire d'allouer des ressources adéquates à la mission visant à faire lever le "carton jaune" de la CE contre les produits de la mer vietnamiens de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, de traiter avec fermeté les organisations et les individus qui n'ont pas rempli les tâches qui leur ont été assignées, et de récompenser et de soutenir en temps opportun ceux qui émergent comme modèles exemplaires, ont souligné les autorités locales.

Elles ont indiqué que le projet pilote du système de documentation et de traçabilité électroniques des captures (eCDT) doit être mis en œuvre dans les ports de pêche traditionnels et privés, avec une assistance aux pêcheurs pour utiliser ce système.

En outre, les enquêtes et la vérification des navires de pêche illicites locaux dans les eaux étrangères depuis le début de 2023 doivent être accélérées, tandis que toutes les entrées et sorties des navires de pêche dans les ports locaux doivent être strictement contrôlées pour garantir le plein respect de la réglementation.

Au cours du premier semestre de cette année, la production halieutique totale de Quang Binh était estimée à près de 47.600 tonnes, en hausse de 2,8% par rapport à la même période de l'année précédente.

VNA/CVN