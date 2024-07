Khanh Hoà fait preuve d'une grande détermination dans la lutte contre la pêche INN

La province de Khanh Hoà (Centre) a pris une série de mesures rigoureuses pour gérer sa flotte de navires de pêche et lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), démontrant la grande détermination de cette localité côtière à protéger les ressources halieutiques et l’environnement marin.

Lors d'une récente réunion du Comité directeur de Khanh Hoà contre la pêche INN, son chef Trân Hoa Nam, également vice-président du Comité populaire provincial, a ordonné aux organes compétents locaux de prendre des mesures drastiques contre la pêche INN, en particulier en juillet et août, dans le but de maintenir fermement les acquis et de garantir l'absence de violations à l'avenir.

Il a insisté sur la nécessité de se concentrer sur les questions liées au contrôle des bateaux de pêche sans licence et aux systèmes de surveillance des navires par satellite (VMS), ainsi que sur l'origine des fruits de mer via le logiciel de traçabilité électronique eCDT, et d'aider les navires de pêche à payer les frais de service par satellite pour les opérations VMS.

Selon le Comité directeur provincial contre la pêche INN, depuis que la Commission européenne a imposé un "carton jaune" aux produits de la pêche vietnamiens, Khanh Hoà a travaillé dur et enregistré des progrès importants dans la sensibilisation des pêcheurs locaux aux réglementations sur la lutte contre la pêche INN et dans la gestion de la flotte.

La province a délivré des licences d'exploitation à 98% de la flotte locale et installé des dispositifs VMS sur 99,6% des bateaux de pêche locaux d'une longueur de 15 m et plus.

