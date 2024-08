Une bibliothèque numérique gratuite pour sensibiliser à l’action contre les mines

Une bibliothèque numérique nationale sur l’éducation aux risques liés aux explosifs et munitions a été lancée vendredi 9 août par le Centre national d’action contre les mines du Vietnam (VNMAC), avec le soutien de l’association humanitaire américaine Catholic Relief Services (CRS) et du Département d’État américain.

Accessible à l’adresse "thuviendientu.vnmac.gov.vn", elle vise à contribuer à l’éducation et à la prévention des accidents de bombes et de mines terrestres dans le pays, à promouvoir des comportements sûrs parmi les communautés touchées par les munitions non explosées (UXO).

La bibliothèque numérique gratuite propose notamment une galerie vidéo avec des documentaires, des bulletins d’information et des animations sur les UXO, une salle d’exposition consacrée aux mines terrestres et engins explosifs, et une galerie d’images sur l’action contre les mines et l’éducation aux risques liés aux munitions explosives.

À travers une multitude de livres et documents sur l’éducation aux UXO, elle présente les activités du Comité national de pilotage du traitement des conséquences des bombes, des mines et des produits chimiques toxiques après la guerre au Vietnam (Comité de pilotage 701).

Le directeur général adjoint du VNMAC, Giang Cong Bau, a salué la création de la bibliothèque comme un progrès important dans l’éducation aux risques liés aux explosifs et munitions, et a espéré bénéficier de la coordination des agences et organisations compétentes pour enrichir ses fonds.

La création de cette bibliothèque s’inscrit dans le cadre du projet “Vers une éducation durable aux risques liés aux mines pour les élèves des écoles primaires et secondaires“, réalisé de 2020 à 2024 par la CRS et le VNMAC avec le soutien du Département d’État américain. Le projet vise à aider les enfants vivant dans des zones contaminées par les UXO à se protéger contre les accidents liés aux engins explosifs.

