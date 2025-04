L'áo dài vietnamien rayonne à Pékin à l'occasion des 75 ans des relations bilatérales

Dans le cadre des célébrations du 75 e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam - Chine et de l'Année des échanges entre peuples Vietnam - Chine, la communauté vietnamienne en Chine organise, du 18 au 20 avril à Pékin, un défilé de mode intitulé " Áo dài Vietnam - Héritage de connectivité".

Photo : VNA/CVN

Selon les organisateurs, l’événement vise à valoriser la signification de l’áo dài dans la vie culturelle et sociale, tout en ravivant la fierté et la responsabilité de préserver ce patrimoine. À travers ce vêtement emblématique, il s’agit également de promouvoir l’image du Vietnam, sa culture et son peuple auprès du monde.

L’événement, organisé pour la première fois à Pékin au pied de la Grande Muraille, se veut un pont artistique entre le Vietnam et la Chine. Le message transmis : "La culture ne connaît pas de frontières".

Lors du défilé, plusieurs collections remarquables sont présentées par des créateurs renommés. Chaque pièce associe la soie traditionnelle à un design original, reflétant une culture ancienne tout en portant un souffle moderne, symbole du Vietnam en progrès.

VNA/CVN