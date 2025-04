Ninh Thuân

Bàu Trúc, le souffle nouveau d’un village de potiers millénaire

Outre la production d'objets traditionnels liés aux croyances et à la vie quotidienne des Chams comme jars, pots, marmites, fours, théières..., les artisans de Bàu Trúc font preuve d'une innovation constante en associant culture et techniques modernes. Ils créent des produits variés tels que vases, bouteilles, lampes décoratives, adaptés à une demande de plus en plus diversifiée. Les prix varient entre quelques dizaines de milliers et plusieurs millions de dôngs selon la taille et la finesse des pièces.

Photos : VNA/CVN

Forte de plus de 40 ans d’expérience, l’artisane Châu Thi Hoa indique que les clients peuvent commander des pièces sur mesure : petites poteries décoratives, fontaines, vases ou statues pouvant atteindre 1,2 m de hauteur.

De son côté, Phu Huu Minh Thuân, directeur de la Coopérative de poterie Cham Bàu Trúc, explique que ses 50 membres s’efforcent de renouveler les modèles et d’intégrer des éléments culturels vietnamiens ou occidentaux afin d’accroître la valeur et l’attractivité des produits.

Photo : VNA/CVN

Destination touristique phare

La reconnaissance de l’UNESCO a grandement contribué à faire de Bàu Truc une destination touristique phare à Ninh Thuân. Les visiteurs y découvrent non seulement le savoir-faire unique des artisans, mais peuvent aussi s’initier eux-mêmes à la fabrication de poteries simples, renforçant ainsi l’attrait du tourisme artisanal et culturel.

Le village compte actuellement deux coopératives et onze établissements impliqués dans la poterie, rassemblant environ 300 foyers. Conscientes de l’importance de la préservation du patrimoine, les autorités locales ont lancé un Projet de conservation et de valorisation de "l'art de la poterie du peuple Chăm", avec un budget prévisionnel de plus de 205 milliards de dôngs, mobilisé à partir de fonds publics et de contributions sociales ou internationales.

Photo : VNA/CVN

Le projet se déploie en deux phases principales. De 2025 à 2028, l’objectif est de retirer ce patrimoine de la liste des éléments en péril. À partir de 2028, les efforts viseront à faire inscrire cet art sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Pour atteindre cet objectif, le Comité populaire provincial a confié au Service de la Culture, des Sports et du Tourisme la mission de travailler avec les autres services concernés, les chercheurs en culture cham et les collectivités locales, afin d’élaborer des politiques de soutien à l’artisanat.

VNA/CVN