Vietnam - États-Unis

L'année 2025 revêt une importance particulière pour les relations bilatérales

L'année 2025 revêt une importance particulière pour les relations Vietnam - États-Unis, marquée par une série d'activités mises en œuvre dans de nombreux domaines de coopération, a déclaré l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E. Knapper, lors d'une récente interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA).

Selon le diplomate, l'année écoulée n'a pas seulement été l'occasion de passer en revue les 30 dernières années, mais aussi d'envisager les 30 prochaines et de définir l'orientation future des relations bilatérales. Parmi les initiatives marquantes de 2025 figure l'organisation, à l'échelle nationale, de festivals d'amitié Vietnam - États-Unis. Menée conjointement par l'ambassade des États-Unis à Hanoï, le consulat général à Hô Chi Minh-Ville, l'Union des organisations d'amitié du Vietnam et la Société Vietnam - États-Unis, cette série d'événements s'est déroulée à Cân Tho, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang et Hanoï. Ces festivals ont permis de mettre en valeur la culture, la musique et le sport américains, tout en rendant les relations bilatérales plus accessibles au grand public. Réunissant plusieurs dizaines de milliers de participants à travers le pays, ils sont devenus un événement véritablement exceptionnel.

Coopération renforcée dans divers secteurs

Sur le plan économique, les relations commerciales et d'investissement ont poursuivi leur dynamique de croissance. L'ambassadeur a relevé un intérêt accru des entreprises vietnamiennes pour le marché américain, illustré notamment par la participation de la plus importante délégation d'entreprises vietnamiennes jamais envoyée à Washington, D.C. au Sommet d'investissement SelectUSA 2025, consacré à la promotion des investissements vietnamiens aux États-Unis.

La coopération en matière de sécurité et de défense a également enregistré des progrès notables, avec la visite au Vietnam du secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, l'escale de plusieurs navires de la Marine américaine, ainsi que la tenue à Washington, D.C., du deuxième Dialogue sur l'application de la loi et la sécurité et du Dialogue politique, de sécurité et de défense États-Unis - Vietnam.

La coopération dans le domaine de l'éducation a également atteint de nouveaux sommets. Au printemps, la plus importante délégation jamais envoyée de dirigeants d'universités américaines - 21 personnes au total - s'est rendue au Vietnam afin d'explorer les possibilités de partenariat avec les établissements vietnamiens. Ces efforts portent déjà leurs fruits, notamment avec l'élaboration de programmes de coopération potentiels. Le Vietnam a par ailleurs retrouvé sa place de cinquième pays d'origine des étudiants internationaux aux États-Unis, avec plus de 30.000 étudiants vietnamiens actuellement inscrits dans les établissements américains.

Les États-Unis ont transféré un troisième patrouilleur hauturier des garde-côtes au Vietnam, portant à trois le nombre total de patrouilleurs fournis par les États-Unis, stationnés au port international de Cam Ranh, dans la province de Khanh Hoà.

L'ambassadeur a également mis en avant la coopération dans le traitement des séquelles de la guerre. La signature d'un mémorandum d'entente sur cette question a réaffirmé l'engagement des deux pays à poursuivre leurs efforts conjoints, notamment dans l'identification des martyrs vietnamiens grâce aux technologies ADN de pointe, la dépollution du site contaminé à la dioxine à l'aéroport de de Biên Hoà, le déminage des munitions non explosées et le soutien aux personnes en situation de handicap.

S'agissant des perspectives économiques, Marc E. Knapper a déclaré que le Vietnam s'est fixé des objectifs ambitieux : devenir une économie à revenu élevé d'ici 2045, opérer une transition vers une économie verte d'ici 2050, développer une économie numérique performante, accroître significativement son vivier de travailleurs et d'ingénieurs hautement qualifiés, et attirer davantage d'investissements dans les hautes technologies.

Rôle majeur de l'industrie des semi-conducteurs

Le Vietnam ambitionne également de renforcer le transfert de technologies et de jouer un rôle plus important dans les chaînes d'approvisionnement mondiales de haute technologie. Dans la réalisation de ces aspirations, les États-Unis se considèrent comme un partenaire essentiel, que ce soit par le biais d'investissements d'entreprises américaines au Vietnam, de partenariats entre entreprises américaines et vietnamiennes, ou de la coopération entre universités américaines et celles vietnamiennes.

L'ambassadeur a souligné que les États-Unis suivaient de près les résolutions stratégiques adoptées sous la direction du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, notamment celles visant à promouvoir le secteur privé, à rationaliser l'appareil administratif, à accélérer la transformation numérique et à approfondir l'intégration internationale. Dans ce contexte, les États-Unis se considèrent comme un partenaire à la fois compétent et disposé à accompagner le Vietnam.

Il a relevé l'intensification de la coopération bilatérale dans des domaines tels que le développement de centres de données, la promotion de l'enseignement de l'intelligence artificielle (IA) et la formation des ressources humaines, ainsi que la participation aux projets de création d'un centre financier international doté de deux pôles, à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang. Selon lui, l'ensemble de ces initiatives contribuera à façonner l'avenir des relations bilatérales, la coopération de haute technologie étant appelée à devenir la marque distinctive du prochain stade du partenariat Vietnam - États-Unis.

Enfin, concernant l'ambition du Vietnam de devenir un pôle majeur de l'industrie des semi-conducteurs, l'ambassadeur américain a insisté sur l'importance du développement des ressources humaines.

Les infrastructures sont également importantes. Un approvisionnement fiable en électricité est essentiel, en particulier pour les installations énergivores telles que les centres de données. La poursuite du développement de la production et de la distribution d'électricité sera nécessaire pour soutenir les ambitions du Vietnam.

En matière de développement des ressources humaines, les partenariats éducatifs jouent un rôle vital. Les collaborations telles que celle entre l'Université d'État d'Arizona et les universités vietnamiennes sont particulièrement importantes. Nous avons également un programme "deux plus deux" entre l'Université nationale d'économie et l'Université d'État de Boise, dans l'Idaho, qui permet aux étudiants d'étudier deux ans dans chaque pays. Ces échanges resteront essentiels à mesure que le Vietnam développera sa main-d'œuvre et se positionnera à l'avant-garde de la production de haute technologie.

Grâce à un leadership fort et une vision claire, l'ambassadeur s'est déclaré convaincu que le Vietnam atteindra ses objectifs, grâce à un leadership fort et une vision claire. Les États-Unis seront ravis de continuer à développer les opportunités de coopération, a-t-il conclu.

