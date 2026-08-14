Japon : cinq morts lors de pluies "sans précédent" près de Tokyo

Au moins cinq personnes sont mortes après des pluies diluviennes "sans précédent" à l'est de Tokyo, ont annoncé vendredi 14 août les autorités nippones, tandis que les précipitations ont bloqué des milliers de personnes à l'aéroport international de Narita, qui dessert la capitale.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les pluies torrentielles tombées jeudi soir 13 août ont entraîné des alertes aux glissements de terrain et des coupures de courant à l'est de la capitale, les météorologistes émettant pour la première fois le niveau d'alerte maximal pour fortes pluies dans le département de Chiba, jouxtant Tokyo.

Dans les zones rurales du département, plusieurs dizaines de voitures, certaines recouvertes de boue, ont été abandonnées tandis que les services techniques se sont affairés toute la journée à remettre en état les routes défoncées ou écroulées, a constaté un journaliste de l’AFP.

Un homme a également été retrouvé flottant sur une chaussée inondée et un autre, effondré dans la rue et transporté d'urgence à l'hôpital, n'a pas survécu, selon ces mêmes autorités.

Vendredi après-midi 14 août, la chaîne publique NHK faisait état de huit morts. Bilan que les autorités ont refusé de confirmer auprès de l'AFP.

Près de 26.000 foyers de Chiba ont été privés d'électricité, a précisé le Bureau local de gestion des catastrophes, tandis que plusieurs maisons ont été inondées.

"Nous allons vers un niveau de pluie intense sans précédent", avait averti jeudi 13 août en soirée un responsable de l'Agence météorologique japonaise (JMA), lors d'une conférence de presse organisée à la hâte.

Photo : AFP/VNA/CVN

Environ 6.000 personnes sont restées bloquées toute la nuit à Narita, l'un des deux principaux aéroports de Tokyo, de nombreux trains à destination et en provenance de l'aéroport ayant été annulés jusqu'à vendredi après-midi.

"Surprise totale"

De nombreux passagers, qui ont reçu de l'eau, de la nourriture et des sacs de couchage, ont passé la nuit dans les terminaux. Et dans la matinée d'immenses files d’attente pour les enregistrements étaient constatées par l'AFP.

"Je n'aurais jamais pensé passer la nuit à l'aéroport, mais c'est ainsi et nous apprenons à faire avec", a déclaré à NHK un autre voyageur, lui aussi contraint de rester sur place.

Des centaines de personnes se sont également retrouvées bloquées en soirée à la gare ferroviaire de Chiba en raison de la suspension du trafic, a constaté un journaliste de l'AFP jeudi soir 13 août.

Des centaines de personnes ont dû passer la nuit dans des centres d'hébergement à Chiba, a encore rapporté NHK.

"Tout cela est arrivé soudainement, cela a donc été une surprise totale. Il n'y a plus d'électricité, donc je m'inquiète de savoir si je pourrai rouvrir mon commerce dans les prochains jours", a expliqué une habitante d'Ichikawa, située à Chiba.

Les scientifiques estiment que le changement climatique provoqué par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus longs et plus intenses.

AFP/VNA/CVN