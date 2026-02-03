Japon : des chutes de neige exceptionnelles font 30 morts

Des chutes de neige d'une abondance exceptionnelle ont causé la mort de 30 personnes au Japon au cours des deux dernières semaines, dont une femme de 91 ans retrouvée ensevelie devant son domicile, ont annoncé mardi 3 février les autorités.

La Première ministre Sanae Takaichi a tenu mardi 3 février une réunion extraordinaire du gouvernement pour demander aux ministres de tout mettre en œuvre pour protéger les vies humaines.

Une puissante masse d'air froid a entraîné de fortes chutes de neige ces dernières semaines le long de la côte de la mer du Japon, certaines zones enregistrant plus du double des volumes habituels.

Depuis le 20 janvier et jusqu'à mardi 3 février, 30 personnes sont décédées en raison de ces intempéries, selon l'Agence de gestion des incendies et des catastrophes.

Parmi elles figure Kina Jin, 91 ans, dont le corps a été retrouvé sous trois mètres de neige à son domicile d'Aomori, a indiqué à l'AFP un responsable de la police locale.

La police pense que la neige tombée de son toit l'a ensevelie. Elle est décédée par suffocation, a précisé ce responsable. Une pelle a été retrouvée à côté de son corps.

Le gouverneur d'Aomori, Soichiro Miyashita, a déclaré lundi 2 février qu'il avait demandé à l'armée d'offrir son aide en cas de catastrophe, et pour venir en aide aux personnes âgées pour déneiger devant chez elles.

Des murs de neige atteignant 183 cm recouvrent le sol de la capitale du département -également nommée Aomori-, a-t-il ajouté, soulignant que les agents chargés du déblaiement étaient dépassés.

"Le risque d'accidents potentiellement mortels, par exemple dus à des chutes de neige depuis les toits ou à des effondrements de bâtiments, est imminent", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Le gouvernement japonais a déployé des militaires pour aider les habitants du département d'Aomori, le plus touché, où jusqu'à 4,5 m de neige se sont accumulés au sol dans des zones isolées.

