Photo : VNA/CVN

L'événement a été organisé par l'Association d'échanges économiques et culturels République de Corée - Vietnam (KOVECA), en collaboration avec le groupe de médias AJU News, l'organisation d'échange culturel Bichaena et la Maison d'édition Roundabout.

L'événement n'était pas seulement une occasion de commémorer le secrétaire général Nguyên Phu Trong, mais a également fourni un espace à l'auteur Cho Chul-hyeon pour présenter, parler et discuter avec les lecteurs sud-coréens de son livre.

Au début de l'événement, les participants ont observé une minute de silence à la mémoire du défunt secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Le président du groupe d'information AJU, Kwak Young Gil, a déclaré qu'après avoir lu le livre, il avait le sentiment que le défunt leader du PCV était un véritable héros national et un dirigeant intègre, modeste et aimé du peuple vietnamien.

Compte tenu des relations étroites entre la République de Corée et le Vietnam, ainsi que du nombre croissant d'étudiants voyageant entre les deux pays, ce livre est une publication incontournable et une précieuse ressource de référence.

L'ancien ministre sud-coréen de la Santé et du Bien-être, Cha Heung Bong, a également apprécié cet ouvrage. Il a estimé que le contenu du livre de Cho Chul-hyeon aborde des événements et des questions d'un grand intérêt et d'une importance significative. Il a exprimé sa conviction que ce livre serait d'une aide précieuse pour les chercheurs désireux d'étudier l'histoire moderne du Vietnam.

À cette occasion, l'auteur Cho Chul-hyeon a annoncé son intention d'enrichir le contenu du livre.

VNA/CVN