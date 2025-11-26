Accord entre la plateforme de musique IA Suno et Warner pour rémunérer les artistes

La plateforme américaine Suno, spécialiste de la musique générée grâce à l'intelligence artificielle (IA), s'est entendue avec la maison de disque Warner Music Group (WMG) pour rémunérer les artistes dont la production sera utilisée pour créer des morceaux.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'accord, annoncé conjointement mardi 25 novembre par les deux groupes, met, par ailleurs, fin au contentieux qui opposait Warner à Suno, le premier accusant le second devant la justice civile américaine d'avoir puisé dans ses catalogues sans autorisation et sans contrepartie financière.

Le grand rival de Suno, Udio, avait initié cette nouvelle phase de la musique IA et enterré, il y a quelques semaines, la hache de guerre avec Universal Music Group et Warner, deux des trois éditeurs les plus puissants au monde, avec Sony Music Group.

Ce développement devrait contribuer à faire évoluer le modèle économique de la musique IA pour y intégrer musiciens, chanteurs et ayants droit, qui s'inquiètaient de se voir privés d'une partie de leurs droits d'auteurs.

Dans le cadre de la convention conclue avec WMG, Suno s'est engagé à remplacer, en 2026, son modèle d'IA existant par de nouvelles moutures, qui tiendront compte de l'accord de licence.

La plateforme offrira désormais aux artistes et aux ayants droits de choisir s'ils permettent l'utilisation de leur musique, de leur nom, de l'image et de leur voix par les utilisateurs du site.

Contacté pour savoir si les nouveaux modèles d'IA ne seraient développés qu'avec de la musique d'artistes et d'ayants droit ayant accepté, la start-up de Cambridge (Massachusetts) n'a pas donné suite.

Robert Kyncl, patron de Warner Music Group cité dans le communiqué, a salué "une victoire pour la communauté des créateurs, qui va bénéficier à tous".

"Suno se développe rapidement, tant en nombre d'utilisateurs qu'en termes de chiffre d'affaires", a souligné le dirigeant, pour qui l'accord est l'occasion de "définir des modèles qui augmentent les revenus et proposent aux fans de nouvelles interactions".

Suno connaît, de fait, une croissance très soutenue et atteint, fin octobre, 150 millions de dollars de chiffre d'affaires en rythme annuel.

Mi-novembre, l'entreprise a levé 250 millions d'argent frais auprès d'investisseurs, parmi lesquels le géant des puces Nvidia, lors d'une augmentation de capital qui valorisait Suno 2,45 milliards de dollars.

Le partenariat dévoilé mardi prévoit, par ailleurs, que Suno acquiert Songkick, site qui référence les concerts à venir et était jusqu'ici filiale de WMG.

AFP/VNA/CVN