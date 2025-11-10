Le super typhon Phuong Hoàng s’apprête à entrer en Mer Orientale

Selon les prévisions, dans la matinée de demain, le typhon Fung-Wong (appelé Phuong Hoàng en vietnamien) entrera en Mer Orientale et deviendra la 14 e tempête tropicale numérotée de l’année. Après son entrée en mer, le typhon changera constamment de direction et s’affaiblira progressivement.

Photo : Windy/CVN

Le Centre national de prévision hydrométéorologique indique qu’à 13h00, le 9 novembre, le typhon Fung-Wong (Phuong Hoàng) s’est intensifié pour atteindre les niveaux 15-16 (167-201 km/h), avec des rafales dépassant le niveau 17 (catégorie super typhon), dans les eaux situées à l’est de l’île de Luçon (Philippines).

D’après le service météorologique, vers 13h00 le 10 novembre, le typhon devrait s’affaiblir pour atteindre le niveau 13, avec des rafales de niveau 16 dans les eaux à l’est du nord de la Mer Orientale.

Phuong Hoàng s’oriente vers le nord et commence à s’affaiblir

À 13h00, le 11 novembre, il devrait changer de direction vers le nord-nord-ouest tout en maintenant une intensité de niveau 13, rafales de niveau 16, dans la même zone maritime.

Vers 13h00, le 12 novembre, la tempête devrait de nouveau changer de direction vers le nord-nord-est, en ralentissant à 10-15 km/h dans les eaux situées au nord-est du nord de la Mer Orientale. À ce moment-là, son intensité devrait diminuer au niveau 12, avec des rafales de niveau 15.

Les prévisions indiquent que dans les 72 à 120 heures suivantes, le typhon se déplacera vers le nord-est à une vitesse de 15-20 km/h, tout en continuant de s’affaiblir.

Sous l’effet du typhon, les eaux à l’est du nord de la Mer Orientale connaîtront des vents de niveau 6-7, augmentant ensuite à 8-10. Près du centre de la tempête, les vents atteindront les niveaux 11-13, avec des rafales de niveau 16. La hauteur des vagues variera de 4 à 6 m, puis augmentera à 6-8 m, et jusqu’à 8-10 m près du centre du typhon, rendant la mer extrêmement agitée.

Tous les navires opérant dans ces zones dangereuses risquent d’être affectés par des orages, des tourbillons, des vents violents et de fortes vagues.

Mai Quynh/CVN