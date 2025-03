Bac Bling valorise le patrimoine millénaire de Bac Ninh

Le vidéoclip Bac Bling , un jeu de mots inspiré de Bac Ninh, interprété par la chanteuse Hòa Minzy, a récemment été dévoilé et s’est rapidement hissé parmi les tendances mondiales après avoir été massivement partagé sur les réseaux sociaux.

>> Bac Bling : quand un clip vidéo viral booste l'économie touristique locale

>> Bac Ninh propose des visites gratuites à travers ses joyaux culturels

Photo : FBNV/CVN

Ce projet musical a été entièrement tourné sur des sites emblématiques de la province de Bac Ninh, tels que la pagode Dâu, le village de peinture folklorique de Đông Hồ, le Théâtre de quan họ (chant alterné) de Bac Ninh, les temples Bà Chua Kho et Đô, le village de poterie de Phù Lang ou encore la digue du village de Hữu Châp le long de la la rivière Câu. Le clip intègre habilement ces lieux chargés d’histoire, ancrés dans la culture et le mode de vie des habitants de Bac Ninh, créant ainsi une connexion authentique avec le public local et vietnamien.

Afin de saluer cet effort de promotion culturelle, le président du Comité populaire de la province de Bac Ninh, Vuong Quôc Tuân, a décerné un certificat de mérite à Hòa Minzy et à son équipe de production. En seulement quelques semaines, le vidéoclip a généré un impact considérable, contribuant à la valorisation de l’image de Bac Ninh - Kinh Bac auprès des visiteurs vietnamiens et internationaux. Depuis sa sortie, les sites qui y figurent connaissent une fréquentation en forte hausse.

Dans cette dynamique, les autorités de Bac Ninh prévoient la mise en place d’une ligne de bus gratuite et de circuits touristiques traversant les sites culturels, spirituels et artisanaux de la province, notamment ceux présents dans Bac Bling. Ces visites seront enrichies par des spectacles de culture traditionnelle, offrant ainsi aux visiteurs une immersion complète dans le patrimoine de la région. Un budget spécifique sera alloué à ces initiatives afin de renforcer l’attractivité touristique de la province.

Lors de la réunion périodique du Comité populaire provincial début mars, le président Vuong Quôc Tuân a ordonné l'organisation de deux circuits touristiques gratuits à titre expérimental. Cette initiative vise à encourager les agences de voyage à exploiter le riche patrimoine culturel et artistique de Bac Ninh en développant de nouveaux produits touristiques, notamment en cette période où le tourisme spirituel connaît un essor important.

À partir du 8 mars et jusqu'à fin juin 2025, deux circuits gratuits sont proposés. Il s’agit du circuit 1 : Musée de Bac Ninh - Pagode Bút Tháp - Pagode Dâu - Village de peinture Đông Hồ - Temple Đô - Musée royal Nam Hồng - Musée de Bac Ninh et du circuit 2 : Musée de Bac Ninh - Pagode Phật Tích - Mausolée du Roi Dương Vương - Village de poterie Phù Lang - Temple Nguyên Cao - Pagode Diên Quang - Musée de Bac Ninh.

Ces circuits ont lieu tous les samedis et dimanches, avec un départ à 8h00 et un retour à 17h30. Les bus, d’une capacité de 45 places, partiront du Musée de Bac Ninh, situé au 2, rue Lý Thái Tổ, quartier Suôi Hoa, ville de Bac Ninh. Chaque jour, deux bus assureront chaque circuit, soit quatre départs quotidiens. Selon Nguyên Hữu Chiên, responsable du Centre de préservation des monuments et du Musée de Bac Ninh, également guide sur ces circuits, les visiteurs n’auront qu’à prévoir leurs effets personnels et leur déjeuner.

Pour ceux souhaitant un repas organisé, une assistance sera fournie sur demande. Après les premières excursions, les retours sont très positifs, les visiteurs appréciant la découverte des sites historiques, des villages d’artisanat et des trésors culturels de la province. Ces circuits permettent non seulement de valoriser les destinations touristiques, mais aussi de renforcer la fierté nationale et le rayonnement du patrimoine vietnamien.

Photo : Công Vu/VNA/CVN

La province de Bac Ninh s'efforce d'améliorer l'expérience des visiteurs en optimisant les infrastructures, avec l'installation de panneaux d'orientation, de stations Wi-Fi gratuites et de bornes d'information touristique sur 14 sites majeurs. Une étude est en cours pour lancer une ligne de bus reliant Hanoï (pont Long Biên) aux principales attractions de Bac Ninh.

En collaboration avec les autorités locales, le projet "Voyage à la découverte du patrimoine de Bac Ninh" est en préparation, visant à faciliter les déplacements et à valoriser les trésors culturels et historiques. Bac Ninh démontre ainsi sa capacité à promouvoir son identité culturelle et son potentiel touristique.

La province abrite près de 1.600 sites historiques et 19 artefacts classés Trésors nationaux, et compte quatre patrimoines culturels immatériels inscrits par l'UNESCO : le chant folklorique Quan họ Bac Ninh, le ca trù (chant des courtisanes), le rituel et le jeu de tir à la corde de Hữu Châp, ainsi que la pratique du culte des Déesses-mères des Trois Palais.

Avec ces initiatives, Bac Ninh ambitionne de devenir une destination incontournable, où histoire, traditions et modernité se rencontrent pour une expérience unique.

VNA/CVN