Premier ministre Pham Minh Chinh

Le secteur de la culture, des sports et du tourisme doit adopter une pensée innovante et agir avec détermination

Le 27 décembre à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une conférence visant à dresser le bilan des activités de l’année 2025 et du mandat 2021-2025, ainsi qu’à déployer les priorités pour 2026 du secteur de la Culture, des Sports et du Tourisme.

La conférence, placée sous le thème "La culture comme fondement - l’information comme fil conducteur - le sport comme force - le tourisme comme passerelle de connexion - avancer résolument vers une nouvelle ère", s’est tenue en présentiel au siège du gouvernement et en visioconférence avec 34 provinces et villes.

Prenant la parole au nom des dirigeants du Parti et de l’État, et du secrétaire général Tô Lâm, le Premier ministre a salué les résultats globaux obtenus par le pays en 2025 et sur l’ensemble du mandat 2021-2025, malgré un contexte marqué par de nombreuses difficultés. Il a souligné que ces succès portent l’empreinte des contributions significatives du secteur de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Revenant sur neuf acquis majeurs, le chef du gouvernement a salué les efforts et les résultats remarquables du ministère et de l’ensemble du secteur, résumés par une culture à l’influence profonde, un sport ciblé et efficace, un tourisme en forte accélération, une communication consolidant la confiance, ainsi qu’une cohésion interne renforcée.

Soulignant les défis persistants, il a rappelé que 2026 revêt une importance particulière, marquée notamment par le XIVe Congrès national du Parti, les élections des députés de l’Assemblée nationale de la XVIe législature et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 et le lancement du Plan quinquennal de développement socio-économique pour 2026-2030.

Il a exigé du secteur l’adoption de trois principes directeurs : l’innovation dans la pensée, la détermination dans l’action et l’obtention de résultats concrets. La culture doit irriguer la société, la communication assurer la diffusion de valeurs positives, le sport gagner en envergure et le tourisme réaliser des percées, afin de créer un nouvel espace de développement dans la nouvelle ère.

Le Premier ministre a appelé à renforcer les réformes institutionnelles, à moderniser les infrastructures, à développer les ressources humaines et à rationaliser l’appareil organisationnel. Il a insisté sur la promotion des industries culturelles et créatives, le développement équilibré du sport de masse et du sport de haut niveau, ainsi que sur la restructuration du tourisme pour en faire un véritable secteur économique de pointe, visant 25 millions de visiteurs internationaux et 150 millions de touristes nationaux en 2026.

Pham Minh Chinh a demandé au ministère et à l’ensemble du secteur de la Culture, des Sports et du Tourisme, ainsi qu’aux autres ministères, secteurs et collectivités locales, de se concentrer sur la mise en œuvre efficace et concrète des orientations, lignes directrices et politiques du Parti et de l’État, en particulier la résolution du Bureau politique sur le développement culturel. Il a également exigé de poursuivre des percées vigoureuses en matière d’institutions, de politiques et de législation.

Le secteur est appelé à développer une culture vietnamienne avancée et riche de son identité et à instaurer un environnement culturel moderne et humaniste, afin que la culture devienne un socle spirituel et une ressource endogène du développement.

Le Premier ministre a également demandé de promouvoir les industries culturelles et de divertissement, de structurer un écosystème culturel, de mobiliser efficacement les ressources et de renforcer la formation et la valorisation des talents culturels et artistiques.

Il a également mis en avant le rôle clé des médias dans l’orientation de l’opinion et la diffusion des valeurs positives, ainsi que l’accélération de la transformation numérique dans l’ensemble du secteur.

À cette occasion, il a remis des distinctions honorifiques à des collectifs et individus exemplaires du ministère.

