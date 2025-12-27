"Hanoï resplendissante" : une exposition immersive entre patrimoine et innovation

Dans la soirée du 26 décembre, au 93 rue Dinh Tiên Hoàng, dans le district de Hoàn Kiêm (Hanoï), l’exposition numérique "Hanoï resplendissante - Lumière et patrimoine" a été officiellement inaugurée. Il s’agit de l’une des activités culturelles et artistiques de la capitale dans le cadre du programme d’accueil du Nouvel An 2026.

L’exposition est organisée par le Service de la culture et des sports de Hanoï, en coordination avec le groupe Vietsoftpro, et mise en œuvre par la société Hà Nội L’Heritage.

Lumière et patrimoine vivants

"Hanoï, capitale millénaire, est le lieu de convergence et de cristallisation de multiples strates culturelles et historiques d’une grande richesse. Son patrimoine ne se manifeste pas seulement à travers ses monuments, son architecture ou ses fêtes traditionnelles, mais demeure vivant dans la vie urbaine, la mémoire collective et l’aspiration au développement. La question essentielle est aujourd’hui de savoir comment rendre ces valeurs patrimoniales plus accessibles, plus attractives et en phase avec les modes de réception contemporains, notamment pour les jeunes générations, grâce à des approches créatives et modernes tout en préservant leur profondeur culturelle", a déclaré Lê Thi Anh Mai, vice-directrice du Service de la culture et des sports de Hanoï.

Elle a souligné que "l’exposition témoigne concrètement de l’application des sciences, des technologies et de l’innovation dans le domaine culturel, contribuant à une préservation durable du patrimoine en adéquation avec les tendances de l’ère numérique".

Contrairement aux formes d’exposition traditionnelles, cet espace est conçu dans l’esprit du "patrimoine vivant", où le public ne se contente pas d’observer, mais participe, interagit et vit une expérience immersive.

L’exposition mobilise de manière synchronisée des technologies numériques de pointe telles que le mapping 3D immersif, les installations LED cinétiques, les murs interactifs, la réalité virtuelle, les projections multicouches et les technologies de détection de mouvement.

Ici, la lumière ne se limite pas à une fonction d’éclairage : elle devient un matériau artistique à part entière, guidant les émotions et reliant les strates du passé, du présent et du futur. L’usage de la technologie est volontairement mesuré afin de garantir une harmonie esthétique, une profondeur culturelle et une intégration respectueuse dans l’espace patrimonial du centre-ville.

Un parcours expérientiel immersif

L’exposition se compose de six zones interconnectées, formant un parcours immersif retraçant l’histoire et les perspectives d’avenir de Hanoï.

Dans la zone "Cœur resplendissant", la technologie LED cinétique est déployée à travers des blocs lumineux animés de mouvements rythmiques, symbolisant les battements du cœur de la capitale.

La zone "Mille ans de Thang Long" utilise le mapping 3D immersif multicouche projeté sur de la soie traditionnelle pour recréer des symboles culturels emblématiques tels que le tambour de bronze, l’oiseau Lac, le lotus, le fleuve Rouge ou encore le dragon des dynasties Ly et Trân. L’alliance entre matériaux traditionnels et technologies modernes crée un espace à la fois réel et virtuel, d’une grande profondeur esthétique et émotionnelle.

Dans la zone "Ville créative - Hanoï 2050", un mur interactif permet aux visiteurs de concevoir, par le toucher, l’image de la capitale du futur, intégrant ville intelligente, transports verts, espaces verts et infrastructures numériques.

La zone "Expérience Hanoï 360°" propose un voyage immersif en réalité virtuelle vers des sites patrimoniaux emblématiques de la capitale tels que la Citadelle impériale de l'ancienne Thang Long, le Temple de la Littérature, ainsi que divers temples, pagodes, fêtes traditionnelles et espaces urbains.

La zone "Fenêtre du temps" combine interaction physique et images numériques, permettant d’observer l’évolution des sites, du patrimoine et du paysage urbain de la capitale à travers les époques, favorisant un dialogue entre passé et présent.

Enfin, l’espace consacré aux estampes populaires de Hang Trông, intitulé "L’âme d’un Têt d’autrefois", utilise la reconnaissance des mouvements pour donner vie aux personnages des peintures folkloriques, qui interagissent avec les visiteurs et recréent l’atmosphère festive du Têt traditionnel.

"À travers l’exposition +Hanoï resplendissante - Lumière et patrimoine+, les Hanoïens comme les visiteurs disposent d’un nouveau lieu culturel attractif et innovant. Cette initiative contribue à renforcer la sensibilisation, l’attachement et le sens des responsabilités en matière de préservation et de valorisation du patrimoine culturel. Elle constitue également une base concrète pour le développement de modèles d’expositions et de performances culturelles créatives, en cohérence avec l’orientation visant à faire de Hanoï une ville créative au sein du Réseau des villes créatives de l’UNESCO", a conclu Lê Thi Anh Mai.

