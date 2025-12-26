L’histoire militaire mondiale se raconte au plus musée privé d’armes anciennes

Reconnu en 2011 par l’Organisation des records du Vietnam (VietKings) comme le plus grand musée privé d’armes anciennes du Vietnam, le musée d’armes anciennes Robert Taylor conserve des milliers d’artefacts et d’objets précieux, retraçant de manière vivante l’histoire militaire des dynasties et des civilisations du monde.

>> Ouverture du musée militaire 3D sur l'île de Côn Dao

>> Musée des beaux-arts du Vietnam : le peintre Tô Ngoc Vân mis à l’honneur

>> Hô Chi Minh-Ville va célébrer le pho, star des soupes, au musée

Photo : CTV/CVN

Le musée d’armes anciennes Robert Taylor conserve des milliers d’artefacts et d’objets précieux, retraçant de manière vivante l’histoire militaire des dynasties et des civilisations du monde.

Le musée, dont l’apparence fait penser à un château médiéval européen, est construit sur une colline, à 50 mètres de la mer. Il est devenu une destination singulière pour les visiteurs passionnés d’histoire et du secteur militaire.

Réunissant des milliers d’objets de grande valeur, de l’Orient à l’Occident, et couvrant une période allant de l’Antiquité à l’époque moderne, le musée a été reconnu en 2011 par l’Organisation des records du Vietnam (VietKings) comme le plus grand musée privé d’armes anciennes du pays.

Situé au 98 rue Trân Hung Dao, quartier de Vung Tàu, à Hô Chi Minh-Ville, ce musée a été fondé en 2012 par Robert Taylor, collectionneur britannique passionné d’histoire militaire.

Robert Taylor a expliqué : "tous les objets exposés ici, des armes aux costumes, sont authentiques. Je les ai collectionnés depuis l’âge de 18 ans jusqu’à aujourd’hui. Cette collection provient de pays du monde entier. Lorsque je suis venu vivre au Vietnam et que j’ai appris que l’ancienne province de Ba Ria-Vung Tau encourageait le développement de produits touristiques, j’ai demandé au gouvernement vietnamien l’autorisation d’apporter cette collection afin de l’exposer localement".

Photo : CTV/CVN

Le musée consacre ses 1.500 m² d’espaces à l’exposition des milliers d’armes antiques et fusils de toutes sortes, outre des équipements, des uniformes et du matériel militaire.

Tous ont été collectés et achetés auprès de différents musées du monde. Ces collections sont majoritairement d’origine européenne (armées françaises, anglaises, allemandes, autrichiennes, etc., à différentes époques), tandis que d’autres pièces proviennent du Vietnam, du Japon et de la Chine.

Les espaces sont organisés de manière scientifique selon une chronologie précise, retraçant l’évolution des armes de l’Antiquité à l’époque moderne et reflétant les progrès technologiques ainsi que l’évolution de la pensée militaire.

De plus, les costumes royaux, confectionnés avec un raffinement exceptionnel en brocart et en soie et brodés de fils d’or, illustrent avec éclat la puissance et le mode de vie des dynasties asiatiques et européennes, permettant aux visiteurs de s’immerger pleinement dans le contexte historique de chaque période.

Photo : VNA/CVN

Ta Kim Xuân, habitante du quartier de Chanh Hung à Hô Chi Minh-Ville, a confié : "je trouve que les espaces sont disposés par ordre chronologique. En particulier, les armes sont classées de manière très scientifique".

Ngo Chiên, un touriste vietnamo-américain, a partagé : "Cela fait près de 50 ans que je vis aux États-Unis et j’ai visité de nombreux musées là-bas. Mais en entrant ici, j’ai été frappé par la richesse des détails et par la distinction très claire entre les différentes périodes de l’histoire mondiale. C’est à la fois intéressant et remarquable. Je ne m’attendais pas à voir ici d’aussi magnifiques uniformes militaires".

Au-delà d’un simple espace d’exposition, le musée des armes anciennes Robert Taylor est aussi un lieu d’éducation, de recherche et d’immersion dans l’histoire.

Il contribue à la préservation des patrimoines culturel et militaire de l’humanité, tout en constituant un incontournable pour les touristes à Hô Chi Minh-Ville, offrant aux visiteurs une expérience enrichissante pour mieux comprendre l’histoire et apprécier davantage la valeur de la paix aujourd’hui.

NDEL/VNA/CVN