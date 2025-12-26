Hanoï raconte son patrimoine à travers une exposition numérique immersive

Dans la soirée du 26 décembre, à la Maison d’exposition située au 93 rue Dinh Tiên Hoang, au centre-ville de Hanoï, le Service municipal de la Culture et des Sports a inauguré l’espace d’exposition numérique intitulé "Hanoï radieuse - Lumière et patrimoine".

>> Exposition sur Hoàng Sa et Truong Sa à Binh Thuân

>> La vitalité du patrimoine culturel vietnamien en grand format

>> Une exposition met en lumière 40 ans de Renouveau et stimule l’émulation patriotique

Photo : VNA/CVN

L’exposition s’appuie sur des solutions de projection numérique, d’éclairage, d’interactivité et de technologies multimédias afin de raconter, de manière visuelle, vivante et émotionnelle, des histoires liées à l’histoire, à la mémoire et à la vie culturelle de Hanoï. Elle constitue également une démarche expérimentale visant à renouveler les modes d’accès et de diffusion des valeurs du patrimoine culturel de la capitale à travers le langage de l’époque contemporaine.

Conçue dans l’esprit d’un "patrimoine vivant", l’exposition invite le public non seulement à contempler, mais aussi à participer, interagir et vivre des expériences immersives. C’est la première fois que l’histoire et le patrimoine culturel de Hanoï étaient racontés à travers une exposition recourant à des technologies numériques de pointe telles que le mapping 3D immersif, les installations LED cinétiques, les murs interactifs ou encore la réalité virtuelle (VR).

Dans cet espace, la lumière ne se limite pas à une fonction d’éclairage, mais devient un élément artistique central, guidant les émotions du visiteur. L’intégration des technologies est mise en œuvre de manière sélective et mesurée, afin de garantir une harmonie esthétique, une profondeur culturelle et une adéquation avec l’environnement patrimonial du centre-ville.

Le contenu de l’exposition met à l’honneur les valeurs fondamentales qui façonnent l’identité de Hanoï : la profondeur historique d’une capitale millénaire, ses espaces urbains caractéristiques, la richesse de la culture populaire, ainsi que l’aspiration au développement d’une ville dynamique et créative à l’ère du numérique.

VNA/CVN