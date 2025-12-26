La vitalité du patrimoine culturel vietnamien en grand format

Une exposition intitulée "Patrimoine culturel vietnamien : de la tradition à la modernité" a ouvert ses portes jeudi 25 décembre à Hô Chi Minh-Ville.

L’exposition présente près de 200 images illustrant le patrimoine culturel vietnamien et les efforts déployés ces dernières années pour préserver et promouvoir ses valeurs.

Elle s’articule autour de quatre thèmes : le cadre juridique et politique de la protection du patrimoine ; les patrimoines vietnamiens reconnus par l’UNESCO ; la diversité et le caractère unique du patrimoine culturel vietnamien ; et le patrimoine culturel au service du développement durable.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Lê Thi Thu Hiên, directrice du Département du patrimoine culturel du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a déclaré que l’exposition visait à présenter de manière vivante et accessible les valeurs exceptionnelles du patrimoine culturel vietnamien aux publics nationaux et internationaux, tout en sensibilisant le public, en renforçant la fierté nationale et en inspirant les jeunes générations.

Elle a souligné que le Vietnam possède actuellement un patrimoine vaste et diversifié, comptant plus de 40.000 vestiges à travers le pays, dont neuf éléments culturels et naturels inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, 17 éléments du patrimoine culturel immatériel et 11 éléments inscrits au patrimoine documentaire, ainsi que des milliers de vestiges nationaux et nationaux spéciaux.

Nguyên Minh Nhut, directeur adjoint du Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que la ville comptait désormais 321 vestiges classés et un réseau de 25 musées, publics et privés. Malgré des progrès notables, il a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts, notamment en matière de préservation du patrimoine immatériel et documentaire.

L’exposition se déroulera jusqu’au 15 janvier 2026.

