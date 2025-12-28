Promouvoir l’espace de la culture des gongs du Tây Nguyên

L’espace de la culture des gongs du Tây Nguyên, (Hauts plateaux du Centre), reconnu en 2005 par l’UNESCO patrimoine culturel immatériel de l’humanité et chef-d’œuvre du patrimoine oral, constitue un symbole culturel emblématique et une grande fierté pour les communautés ethniques minoritaires. Les sons des gongs ne sont pas de simples mélodies, mais la voix des montagnes et des forêts, le rythme de la vie communautaire et l’expression d’une vitalité culturelle durable.

>> Gong : le battement du patrimoine pour un territoire vivant

>> Mettre en valeur la culture du gong et l'art du tissage en brocatelle des Ba Na

>> "Nuit des gongs 2025" : Lâm Dông au cœur des échanges culturels

Ces vingt dernières années, la province de Dak Lak a obtenu de nombreux résultats significatifs dans la préservation et la valorisation de ce patrimoine : restauration des fêtes traditionnelles, maintien de centaines d’ensembles de gongs, organisation de classes de transmission destinées aux jeunes générations, promotion du patrimoine à l’échelle internationale et association de sa valorisation au développement du tourisme culturel. En 2024, la province comptait 1.603 ensembles de gongs et 3.749 artisans et artistes détenteurs du patrimoine, ainsi qu’un nombre croissant de jeunes artistes formés.

Cependant, le patrimoine est confronté à de nombreux défis : l’érosion des savoirs traditionnels, le risque de rupture dans la transmission intergénérationnelle, ainsi que les impacts de l’urbanisation et de la culture moderne.

Pour la période 2025-2035, la province poursuivra la mise en œuvre de ses engagements envers l’UNESCO, appliquera les technologies numériques, développera le tourisme en lien étroit avec la conservation du patrimoine, et déploiera des politiques de soutien aux clubs, aux artistes et aux communautés détentrices du patrimoine.

Ces actions visent à préserver l’identité culturelle, à renforcer le rayonnement national du patrimoine et à créer une dynamique de développement socio-économique durable.

Texte et photos : TUÂN ANH - SY HUYNH/CVN