L'Ordre de l'amitié de Cuba décerné au chef de la CC des politiques et des stratégies du Parti

Au nom du président cubain, l’ambassadeur Rogelio Polanco Fuentes a remis, vendredi soir 26 décembre à Hanoi, l’Ordre de l’amitié de l’État cubain à Nguyên Thanh Nghi, membre du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission centrale des politiques et de stratégies du Parti.

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole lors de la cérémonie, l’ambassadeur Rogelio Polanco Fuentes a souligné que l’Ordre de l’amitié constituait une reconnaissance des contributions de Nguyên Thanh Nghi au renforcement des relations d’amitié, de solidarité fraternelle et de coopération traditionnelle entre le Vietnam et Cuba.

Il a estimé que cette distinction revêtait une signification particulière, alors qu’elle intervient dans le cadre de l’Année de l’amitié Vietnam - Cuba, marquant le 65ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Il a souligné qu’en tant que ministre vietnamien de la Construction et coprésident de la Commission intergouvernementale Vietnam - Cuba pour la coopération économique et scientifique et technologique, Nguyên Thanh Nghi avait joué un rôle déterminant, par son engagement et sa direction, dans la consolidation, l’élargissement et la diversification des relations économiques, commerciales et de coopération entre les deux pays.

De son côté, Nguyên Thanh Nghi, également ancien ministre de la Construction et coprésident de la Commission intergouvernementale Vietnam–Cuba pour la coopération économique et scientifique et technologique, a exprimé son émotion et son honneur de recevoir l’Ordre de l’Amitié de l’État cubain, remerciant les autorités cubaines pour cette distinction accordée à titre personnel.

Il a indiqué que, durant son mandat de coprésident de la Commission intergouvernementale, il s’est toujours efforcé d’accomplir au mieux ses responsabilités, contribuant ainsi à la mise en œuvre concrète des orientations majeures définies par les Partis, les gouvernements et les peuples des deux pays.

Il a également remercié les dirigeants des Partis et des gouvernements, ainsi que les ministères, secteurs et localités des deux pays pour leur soutien constant, exprimant sa conviction que Cuba continuerait à surmonter les défis et à progresser sur la voie du développement.

Il a enfin affirmé sa confiance dans la poursuite du renforcement des relations d’amitié entre les Partis, les États et les peuples des deux pays, ainsi que dans le développement continu de la coopération bilatérale dans les domaines économique, commercial, de l’investissement, scientifique, technologique et culturel.

VNA/CVN