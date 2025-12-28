Quand l’art du cirque met en lumière la quintessence des estampes de Dông Hô

Le spectacle de cirque L’histoire du village de Hô , inspiré des célèbres estampes de Dông Hô, a été présenté récemment au public hanoïen. L’événement s’inscrit dans le cadre du projet "Thức cùng di sản" (Éveil avec les patrimoines), porté par des étudiants de l’Académie diplomatique du Vietnam.

Si le cirque est l’art du mouvement, de la souplesse et de la virtuosité corporelle, les estampes de Dông Hô incarnent quant à elles l’essence de l’art populaire vietnamien. Réalisées selon des techniques traditionnelles de gravure sur bois, sur papier do (tiré de l'écorce de rhamnoneuron), et à partir de pigments naturels, elles reflètent l’aspiration des populations rurales à une vie harmonieuse, prospère et paisible.

Au lieu de se limiter à une contemplation statique, le spectacle donne vie à ces images ancestrales : les personnages semblent s’extraire du papier pour évoluer sur scène à travers le langage du corps et les performances circassiennes. À travers les numéros, le public redécouvre des œuvres emblématiques telles que Récolte des noix de coco, La querelle de jalousie, Le mariage des souris ou encore Le retour glorieux au village natal... L’atmosphère évoque celle d’un paisible village de la province septentrionale de Bac Ninh, berceau de cette tradition picturale emblématique du Vietnam.

"Les estampes de Dông Hô reflètent la vie spirituelle et matérielle des habitants du delta du fleuve Rouge. Elles traduisent leurs aspirations séculaires à une existence meilleure", a expliqué l’artisan Nguyên Huu Qua, qui a consacré sa vie à la préservation et à la valorisation de cet art populaire. Sa présence sur scène a offert au public des moments d’échange riches en émotion. À travers ses récits sur l’histoire et les vicissitudes du village de Hô, les spectateurs ont pu mieux comprendre la profondeur culturelle et philosophique de ces œuvres, tout en nourrissant le désir de faire revivre ce patrimoine dans la société contemporaine.

Les jeunes au cœur de la préservation du patrimoine

En marge du spectacle, l’espace du Cirque central s’est transformé, le temps d’une matinée, en une véritable "fête de village". Les visiteurs ont pu participer à des jeux traditionnels, s’initier à l’impression des estampes et découvrir les matériaux naturels utilisés pour créer leurs couleurs caractéristiques.

Le projet est porté par des étudiants de l’Académie diplomatique du Vietnam, sous l’égide de la Fédération du cirque du Vietnam et du Centre de préservation des estampes de Dông Hô. "En associant le cirque contemporain à l’art populaire, nous souhaitons proposer une approche renouvelée du patrimoine, permettant notamment aux jeunes de ressentir la beauté, l’esprit et les valeurs de la culture traditionnelle à travers un langage artistique proche de leur quotidien", a souligné Nguyên Tân Dat, chef du comité d’organisation.

L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a inscrit le métier de fabrication des estampes populaires de Dông Hô sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, lors de la 20e session du Comité intergouvernemental de la Convention de 2003, tenue à New Delhi (Inde).

L’UNESCO a également recommandé au Vietnam d’intégrer ce patrimoine dans les programmes éducatifs afin de sensibiliser les jeunes générations à sa valeur et à sa préservation.

Texte et photos : Vân Anh/CVN