Un haut responsable du Parti préside la cérémonie d’au revoir au dirigeant lao

Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a présidé la cérémonie d'au revoir, le 27 janvier après-midi, du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, de son épouse et de la délégation de haut niveau du Parti et de l'État lao, alors qu'ils s'apprêtaient à quitter Hanoï, concluant ainsi avec succès leur visite d'État de deux jours au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Au nom du Bureau politique, du Secrétariat et du secrétaire général Tô Lâm, Trân Câm Tu a chaleureusement remercié le dirigeant lao Thongloun Sisoulith, son épouse et la délégation de haut niveau lao pour leur visite d'État au Vietnam.

Il a exprimé sa reconnaissance et sa profonde estime pour le choix du Vietnam par Thongloun Sisoulith comme premier pays visité en sa qualité de secrétaire général du Parti et président du Laos, peu après la clôture réussie des congrès du Parti dans les deux pays.

Thongloun Sisoulith a déclaré que la visite avait été un franc succès, affirmant que la grande amitié, la solidarité particulière, la coopération globale et la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos continueraient de se renforcer. Il a souligné que cette relation serait préservée comme un atout commun et inestimable pour les deux nations et transmise aux générations futures.

Par l'intermédiaire de Trân Câm Tu, membre du Bureau politique, le dirigeant lao a exprimé ses sincères remerciements au secrétaire général Tô Lâm, à son épouse et aux hauts responsables du Parti et de l'État vietnamiens pour leur accueil chaleureux, témoignant de la profonde camaraderie qui unit ces camarades et frères ayant partagé les épreuves et les joies au fil de l'histoire.

Le haut responsable du Parti vietnamien a affirmé que, dans les prochains mois, les deux partis et les deux États poursuivraient la mise en œuvre des accords de haut niveau et des engagements de coopération pris par leurs dirigeants.

Dans cette nouvelle phase de développement, les deux parties devraient concrétiser, coordonner et mettre en œuvre efficacement ces accords de haut niveau, en plaçant la Déclaration conjointe Vietnam - Laos au centre afin d'assurer une étroite cohérence entre la vision stratégique et les actions concrètes, a-t-il souligné.

