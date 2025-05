Patrouille conjointe Vietnam - Chine pour protéger la frontière commune

Le 15 mai, sur le sentier frontalier d’A Pa Chai - Long Phu (commune de Sin Thâu, district de Muong Nhe, province de Diên Biên), le Commandement des gardes-frontières de la province de Diên Biên et les gardes-frontières de la zone Meng Zi (Chine) ont mené une patrouille bilatérale, inscrite au programme de l'année 2025.

Sitôt l'accord établi sur le plan de patrouille, les soldats du poste-frontière d’A Pa Chai et leurs homologues de Jin Ping ont immédiatement effectué une patrouille conjointe. Leur itinéraire s'est étendu du point de repère N°3 au point de repère N°1, couvrant un segment de 3,2 km de la frontière terrestre sino-vietnamienne.

Ensemble, les deux parties ont dégagé le sentier de patrouille, nettoyé les abords des bornes frontalières et échangé des informations sur la situation dans leurs zones respectives. La patrouille conjointe a permis de confirmer l'intégrité des bornes et l'absence de toute violation des réglementations frontalières.

À l’issue de l’opération, les deux parties ont convenu de maintenir la communication régulière par courrier et téléphone, de se coordonner pour traiter les questions relatives à la gestion et à la protection de la frontière, ainsi qu’à la prévention et à la lutte contre la criminalité.

Elles ont également affirmé leur détermination à intensifier les patrouilles bilatérales. L'objectif est de détecter et prévenir rapidement toute infraction à la loi, qu'il s'agisse d'entrées et sorties illégales, de traite des êtres humains, de contrebande ou d'autres formes de criminalité. En agissant de concert, elles entendent consolider la sécurité et la stabilité dans les zones frontalières.

