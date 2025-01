Renaissance après Yagi : de nouvelles maisons pour un nouveau départ à Quang Ninh

Dans le but de "ne laisser personne de côté" et de garantir à chaque habitant une chaleureuse célébration du Têt (Nouvel An lunaire) 2025, la cité municipale de Quang Yên, province de Quang Ninh (Nord), a mobilisé des ressources sociales et alloué des fonds pour aider rapidement les habitants en difficulté à réparer et à reconstruire leurs maisons, notamment les sinistrés du typhon Yagi.

>> Quang Ninh met en œuvre un plan de redressement économique

>> Quang Ninh résume le travail de réponse et de traitement des conséquences du typhon Yagi

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thi Chi, née en 1960 dans la commune de Hiêp Hoa, se souvient encore avec émotion du moment où Yagi a frappé Quang Ninh, causant de lourds dégâts à sa maison. Après ce super typhon, le couple de personnes âgées et leur fils handicapé ont été contraints de vivre dans un abri temporaire près des ruines de l'ancienne maison.

Cependant, après la mise en place de la politique de soutien pour la réparation et la reconstruction des maisons endommagées par Yagi, la famille de Mme Chi a reçu 50 millions de dôngs (environ 1.970 USD) pour reconstruire leur habitation.

Vu Thi Nu, également résidente de la commune de Hiêp Hoa, a partagé sa joie d'avoir enfin une maison après que Yagi ait détruit la sienne, déjà en mauvais état avant le typhon. Grâce aux politiques de l’État, sa famille a reçu 100 millions de dôngs du Comité populaire provincial et 60 millions de dôngs de la Croix-Rouge provinciale, en plus du soutien des proches et des voisins pour la construction d’une nouvelle maison.

Après le passage du typhon, la cité municipale de Quang Yên a évalué la situation et identifié 78 familles éligibles pour recevoir une aide, dont 14 familles proches de la pauvreté et 64 autres vivant dans des conditions difficiles. Les autorités locales ont fourni un soutien pour la reconstruction de 23 maisons, et les 55 autres ménages ont reçu des fonds pour les réparations, avec un budget total de plus de 5 milliards de dôngs.

Photo : VNA/CVN

À ce jour, tous les ménages concernés ont entamé la construction ou la réparation de leurs maisons, et il est prévu que les travaux soient terminés avant le Nouvel An lunaire 2025.

Politiques opportunes

Nguyên Hông Viêt, vice-président du Conseil populaire de la commune de Tiên An, a souligné que l'un des critères pour que la cité municipale de Quang Yên devienne une ville en 2025, comme prévu, était d’assurer le bien-être des résidents.

L'an dernier, la municipalité a réussi à mettre en œuvre un programme d’élimination des logements précaires, garantissant ainsi des conditions de vie stables pour les habitants locaux.

Du côté du vice-président du Comité populaire de la cité municipale de Quang Yên, Duong Van Hao, il a précisé qu'au cours des trois dernières années, Quang Yên avait alloué une grande part de son budget et mobilisé des cotisations sociales pour soutenir les familles dans le besoin à l’approche du Têt.

Outre Quang Yên, d'autres localités de la province de Quang Ninh, à l'exception de la ville de Mong Cai et du district de Hai Hà qui n'ont pas été affectés par le typhon Yagi, ont terminé les travaux de soutien pour la construction et la réparation de logements destinés à 410 ménages pauvres, quasi pauvres... Le financement total pour ces projets a dépassé les 24 milliards de dôngs.

VNA/CVN