Le plus haut législateur se rend auprès des soldats et habitants à Yên Bai

À l’approche du Nouvel An lunaire (Têt), le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a rendu visite samedi 4 janvier et remis des cadeaux aux forces armées, aux familles des contributeurs de la révolution, aux habitants pauvres et aux personnes touchées par le typhon Yagi dans la province montagneuse de Yên Bai (Nord).

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Trân Huy Tuân, a profité de l’occasion pour informer le plus haut législateur des réalisations de la province l’année dernière. Yên Bai a vu 113 de ses 146 communes répondre aux normes de la nouvelle ruralité, le revenu local par habitant a atteint 56,3 millions de dôngs (2.214 USD) et son taux de pauvreté multidimensionnelle a diminué à 8,67%, plaçant la province au 6e rang parmi les 14 localités du pays.

Saluant ces résultats, le président de l’AN a noté que le Vietnam avait atteint tous ses 15 objectifs socio-économiques, avec une collecte du budget de l’État dépassant les 2 billiard de dôngs, soit une augmentation annuelle de 19%, et un chiffre d’affaires à l’exportation s’élevant à environ 782 milliards d'USD, le montant le plus élevé à ce jour.

Solutions pratiques et efficaces

En outre, il a été demandé à Yên Bai d’accélérer le décaissement des fonds pour les programmes ciblés nationaux et de maintenir l’accent sur le soutien aux familles bénéficiaires des politiques, aux contributeurs révolutionnaires et aux ménages pauvres, en veillant à ce qu’ils bénéficient pleinement des politiques préférentielles du Parti et de l’État.

À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale a offert des cadeaux du Têt aux officiers et aux soldats du commandement militaire provincial ; bénéficiaires de politiques sociales, ménages pauvres et quasi pauvres, familles défavorisées et personnes touchées par le typhon Yagi dans la province.

En visite au Service provincial de la sécurité publique, le plus haut législateur a offert 20 cadeaux à des agents issus de milieux défavorisés. Il a également rendu visite à Nguyên Duy Canh, dont la maison dans la ville de Yên Bai s’est effondrée à cause du typhon Yagi, et au invalide de guerre Nguyên Trong Hung, leur présentant des cadeaux et des encouragements.

