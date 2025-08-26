Vietnam - Nouvelle-Zélande : renforcement du partenariat stratégique global

Une délégation de la Commission de la défense, de la sécurité et des affaires extérieures de l’Assemblée nationale du Vietnam, conduite par son président, le général de corps d’armée Lê Tân Tới, membre du Comité permanent de l’Assemblée nationale, s’est rendue du 21 au 23 août en Nouvelle-Zélande.

>> Renforcement de la coopération parlementaire entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande

>> Le Vietnam et la Nouvelle-Zélande célèbrent 50 ans de relations

Photo : VNA/CVN

Au cours de sa visite, la délégation a rendu une visite de courtoisie au président de la Chambre des représentants de Nouvelle-Zélande, Gerry Brownlee, et s’est entretenue avec Tim Van de Molen, président de la Commission des affaires étrangères, de la défense et du commerce du Parlement néo-zélandais.

Elle a également rencontré Paulo Garcia et Jenny Salesa, coprésidente du Groupe d’amitié parlementaire Nouvelle-Zélande-Asie du Sud et du Sud-Est; s’est entretenue avec le secrétaire adjoint à la politique et à la planification de la défense, Richard Schmidt ; et a rencontré le directeur de division pour l’Asie du Sud et du Sud-Est du ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce. La délégation a également visité l’ambassade du Vietnam en Nouvelle-Zélande.

Les dirigeants du Parlement néo-zélandais et des agences concernées ont hautement apprécié la visite de la délégation, qui coïncide avec le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Ils ont exprimé le souhait d’élargir les mécanismes de coopération dans de multiples domaines, notamment la défense et la sécurité, avec le Vietnam et son Assemblée nationale, dans un contexte mondial complexe et instable.

Le président de la Chambre des représentants de Nouvelle-Zélande, Gerry Brownlee, a exprimé son espoir et sa confiance que sa visite au Vietnam, du 27 au 31 août, à l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, contribuera à renforcer le partenariat stratégique global entre les deux pays.

En réponse à l’accueil chaleureux de la Nouvelle-Zélande, Lê Tân Toi a réaffirmé l’importance que le Vietnam attache à ses relations avec la Nouvelle-Zélande et a souligné l’évolution positive du partenariat stratégique global dans divers domaines. Il a exprimé son espoir que les deux parties accélèrent l’élaboration et l’approbation d’un plan d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique global pour la période 2025-2030.

Le responsable a ajouté que l’Assemblée nationale du Vietnam se réjouit de la visite du président de la Chambre des représentants de Nouvelle-Zélande, Gerry Brownlee afin d’approfondir la coopération non seulement entre les deux pays, mais aussi entre leurs parlements.

Les deux parties ont échangé leurs points de vue et ont convenu de l’importance d’intensifier le partenariat stratégique global, ainsi que de renforcer la coopération sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Elles ont convenu de multiplier les contacts et les visites mutuelles à tous les niveaux, y compris celles des délégations de dirigeants et de commissions parlementaires, afin de renforcer la confiance politique et de favoriser la coopération dans d’autres domaines. Elles ont également exhorté les entreprises à développer leurs partenariats d’investissement et commerciaux.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont discuté de mesures visant à porter le chiffre d’affaires des échanges bilatéraux à 3 milliards de dollars d’ici 2026, conformément aux accords conclus entre leurs dirigeants. Elles ont exprimé leur intérêt pour la mise en place d’une ligne aérienne directe afin de faciliter les échanges économiques, commerciaux, d’investissement, touristiques et interpersonnels, au bénéfice des deux pays.

Lê Tân Tới a demandé à la Nouvelle-Zélande de faciliter l’accès au marché pour les produits vietnamiens tels que le litchi, le longane et le pomelo. Il a également appelé la Nouvelle-Zélande à poursuivre son assistance technique dans les domaines de l’agriculture, de l’adaptation au changement climatique, de l’innovation, des soins de santé, etc.

Il a affirmé la volonté du Vietnam de créer des conditions favorables aux entreprises néo-zélandaises pour qu’elles investissent dans les secteurs où elles excellent, notamment l’agriculture propre.

Les deux parties se sont félicitées des résultats positifs de la coopération bilatérale en matière de défense et de sécurité, soulignant leur volonté de renforcer la collaboration dans les domaines de la formation et de la préparation des forces de maintien de la paix, de la formation à l’anglais et de l’industrie de la défense, ainsi que de maintenir le dialogue ministériel sur la défense.

Lors d’une séance de travail avec le personnel de l’ambassade du Vietnam en Nouvelle-Zélande, l’ambassadeur Phan Minh Giang a présenté la situation de la Nouvelle-Zélande, les réalisations de l’ambassade en matière de diplomatie politique, économique et culturelle, ainsi que la situation de la communauté vietnamienne. Il a proposé la création d’un programme et d’un logiciel d’enseignement du vietnamien en ligne pour les Vietnamiens résidant à l’étranger.

Lê Tân Toi a suggéré que le personnel de l’ambassade continue de sensibiliser la communauté vietnamienne à la préservation des traditions nationales, à la promotion de l’entraide, au respect de la loi, et en même temps à la préservation de la langue et de la culture vietnamiennes et à la contribution au développement de la patrie.

VNA/CVN