Transformation numérique : Hâu Giang trace la voie des "campagnes intelligentes"

La transformation numérique s’intègre aux nouveaux critères de la ruralité, adaptés aux réalités locales de chaque commune ou quartier. Elle contribue ainsi à renouveler les modèles de gestion et de production, tout en améliorant la qualité de vie des habitants.

Dans le cadre de cet objectif, Hâu Giang a lancé un modèle pilote de "commune intelligente" dans les communes de Hoa Tiên et Dông Thanh.

Dans ces zones pilotes, plusieurs initiatives technologiques ont été déployées avec succès : éclairage solaire intelligent, caméras de surveillance, haut-parleurs connectés, guichets administratifs modernes… La province a également investi dans des équipements technologiques destinés aux autorités locales, fonctionnaires et maisons culturelles, permettant un accès Internet généralisé et la fourniture de wifi gratuit à la population.

Photo : CTV/CVN

Selon Huynh Thành Huu, chef du Bureau de coordination des programmes nationaux ciblés de la province, la transformation numérique transforme non seulement les méthodes de gestion des autorités locales, mais modifie aussi la manière dont les citoyens accèdent à l’information, produisent et consomment, tout en améliorant la productivité et le niveau de vie. Il s’agit d’un passage de la "campagne traditionnelle" à une "campagne moderne et intelligente".

Grâce à un travail de sensibilisation approfondi, la population de Hâu Giang adopte de plus en plus facilement les outils numériques. Les termes "paiement sans espèces", "agriculture intelligente" ou encore "carnet de santé électronique" font désormais partie du quotidien. Les habitants utilisent activement les technologies dans leur vie de tous les jours.

Les hautes technologies au service de l’agriculture

Au-delà du changement des mentalités et des habitudes, la transformation numérique s’étend fortement au secteur agricole, pilier essentiel du développement rural. Plusieurs modèles innovants ont été largement adoptés : drones pour la pulvérisation de pesticides, systèmes d’irrigation automatique pour les vergers, cultures sous serre, semoirs à positionnement GPS pour la production de riz de haute qualité.

Par ailleurs, la province a mis en service un espace de transactions commerciales et de traçabilité intitulé “Produits agricoles de Hâu Giang”, ainsi que l'application Agri360. Ces plateformes permettent aux agriculteurs de tenir des journaux électroniques, créer des codes QR pour la traçabilité des produits, promouvoir leurs marchandises et se connecter directement aux entreprises.

Photo : Truong Giang/CVN

Trân Van Dê, propriétaire de l’usine de jeunes pamplemousses séchés Trân Dê (district de Châu Thành A), témoigne que grâce à Facebook, TikTok et à la plateforme “Produits agricoles de Hâu Giang”, son activité connaît un essor significatif. L’usine écoule en moyenne 1 000 produits par mois, ce qui renforce la stabilité des revenus et l’efficacité de la production.

D’autres outils technologiques viennent compléter cette dynamique : stations de mesure de la qualité de l’eau, pièges lumineux pour la détection de parasites, caméras de surveillance sanitaire, etc. Les logiciels spécialisés permettent de déclarer la production, transmettre des images pour diagnostiquer les maladies des cultures, et obtenir des conseils techniques personnalisés.

Hâu Giang collabore également avec les départements compétents pour encourager les ménages agricoles à rejoindre les plateformes de commerce électronique, former aux compétences numériques, soutenir l’emballage, la logistique et la livraison.

Ces actions visent à promouvoir l’économie numérique rurale et à étendre les débouchés des produits agricoles locaux.

Une stratégie numérique à long terme

Selon M. Thành Huu, la transformation numérique constitue une orientation stratégique pour l’agriculture de Hâu Giang, avec pour objectif d’accroître la productivité, la qualité, l’efficacité et la compétitivité du secteur.

De nombreux modèles de haute technologie sont déjà mis en œuvre de manière coordonnée, avec des résultats concrets sur le terrain. La province mobilise activement les ressources nécessaires pour moderniser les infrastructures de télécommunications, étendre l’accès à l’Internet haut débit dans les zones rurales, fournir des équipements aux populations vulnérables et garantir la sécurité des données et la protection de la vie privée dans l’environnement numérique.

Truong Giang/CVN