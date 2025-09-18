Directive sur l'organisation des élections législatives et des conseils populaires à tous les niveaux

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh a signé, le 18 septembre, la Directive N°28 relative à l'organisation des élections des députés de la 16 e législature de l'Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026 - 2031. Le scrutin est fixé au dimanche 15 mars 2026.

La directive souligne qu'il s'agit d'un événement politique majeur, associé au XIVe Congrès national du Parti, et d'une tâche centrale de l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée en 2026. Le scrutin vise à élire les représentants les plus méritants du peuple au sein de l'Assemblée nationale et des Conseils populaires, dans un esprit démocratique, équitable, conforme à la loi, sûr, économe.

Le Premier ministre a confié au ministère de l'Intérieur le rôle d'organe permanent, responsable devant le gouvernement et le Premier ministre, chargé de conseiller et d'assister dans la direction des ministères, des organes de rang ministériel et des comités populaires à tous les niveaux pour l'organisation des élections conformément à la législation et aux attributions du Conseil électoral national.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme pilotera la communication. Le ministère des Affaires ethniques et religieuses est chargé de déterminer les unités administratives communales en zone montagneuse, tandis que le ministère de l'Intérieur est responsable de celles situées dans les zones insulaires, servant de base au calcul du nombre de membres des Conseils populaires communaux à élire pour le mandat 2026-2031.

Le ministère de la Police, en coordination avec le ministère des Sciences et des Technologies ainsi qu'avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, est chargé de prévenir les cyberattaques, de garantir la cybersécurité et de protéger les systèmes d'information liés aux élections, tout en empêchant et en traitant rapidement la diffusion de fausses informations susceptibles d'affecter le scrutin.

Le ministère des Finances allouera les fonds requis ; les ministères de la Santé, de l'Agriculture et de l'Environnement élaboreront des plans de prévention contre les épidémies et catastrophes naturelles.

L'Inspection gouvernementale supervisera la déclaration des biens des candidats et le traitement des plaintes. Les Comités populaires à tous les niveaux organiseront le scrutin, assureront les infrastructures et la sécurité, tout en préparant des scénarios de réserve. Les présidents des Comités populaires provinciaux et municipaux assumeront la responsabilité de la bonne tenue des élections sur leur territoire.

Enfin, la directive appelle l'ensemble des ministères, organes et localités à accélérer les préparatifs et à rendre compte régulièrement afin de garantir le succès des élections de 2026 - 2031.

VNA/CVN