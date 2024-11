Adoption de la Loi sur la lutte contre les incendies, le secours et le sauvetage

Photo : VNA/CVN

La Loi sur la prévention, la lutte contre les incendies, le secours et le sauvetage a été approuvée par 448 voix sur 450, représentant 93,53% du nombre total des députés.

La loi comprend 8 chapitres et 53 articles, réglementant les activités de prévention et lutte contre les incendies, les opérations de secours et de sauvetage ; les forces et les moyens nécessaires ; ainsi que les droits, obligations et responsabilités de tous, qu'ils soient des agences, des organisations, des ménages ou des individus.

La loi stipule clairement les responsabilités des agences, des organisations, des ménages et des individus dans les activités de prévention et de lutte contre les incendies, de secours et de sauvetage. Plus précisément, les citoyens âgés de 18 ans et plus, et en bonne santé, ont l'obligation de participer aux équipes de prévention et de lutte contre les incendies et de secours et sauvetage locales, spécialisées ou civiles si cela est nécessaire.

VNA/CVN