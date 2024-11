L'Assemblée nationale adopte la Loi sur la géologie et les minéraux

>> Adoption de la loi modifiant et complétant certains articles de la loi sur les officiers de l'Armée

>> Adoption de la Loi sur la prévention et la lutte contre la traite d’être humains (amendée)

>> Le Vietnam modernise son cadre légal : de nouvelles lois pour un avenir plus sûr

Cette loi a été approuvée par 446 voix sur 448, représentant 93,11% du nombre total des députés.

Photo : VNA/CVN

La nouvelle loi, qui compte 12 chapitres et 111 articles, constitue un cadre juridique complet pour le secteur minier vietnamien. Elle introduit de nouvelles dispositions sur la protection des ressources géologiques et minérales non exploitées, la récupération et le traitement des minerais, ainsi que sur les modalités de vente aux enchères des droits d'exploitation. Ce texte législatif renforce le contrôle de l'État sur les ressources minérales.

Il convient de noter que cette loi exclut spécifiquement le pétrole, les ressources hydriques naturelles et les activités de traitement minéral indépendantes des projets d'exploitation minière sous licence.

VNA/CVN