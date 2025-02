L’art et l’âme de la calligraphie vietnamienne à l’ère moderne

La calligraphie est depuis longtemps considérée comme l’une des formes d’art les plus emblématiques de l’Asie de l’Est. Au Vietnam, la calligraphie en quôc ngu (écriture romanisée) a de plus en plus pris de l’importance. Le mélange harmonieux de beauté traditionnelle et d’esprit moderne a donné naissance à une forme d’art unique qui enrichit le patrimoine culturel du Vietnam.

>> Ouverture de la Fête printanière de la calligraphie 2018

>> La Fête de la calligraphie 2019, un rendez-vous pour les Hanoïens

>> La calligraphie en quôc ngu, une tendance à maintenir

Photo : Hoàng Ngoc/VNA/CVN

Ces dernières années, la "calligraphie en écriture vietnamienne" ou "calligraphie en quôc ngu" a prospéré dans tout le pays et est devenue un mouvement dynamique. Elle a été imprimée dans des livres et des journaux, écrite sur des calendriers, peinte sur des vêtements, brodée sur des tissus et présentée dans de grandes et petites expositions, suscitant l’intérêt du public. De plus, de nombreux clubs et cours d’enseignement de la calligraphie ont été créés.

L’émergence de la calligraphie vietnamienne moderne marque un développement créatif révolutionnaire dans l’art national. Sur le plan culturel, peu de formes d’art nouvellement nées ont suscité autant d’attention que la calligraphie vietnamienne. Sa particularité réside dans le fait qu’elle hérite et perpétue la longue tradition de vénération de l’écrit du pays.

La calligraphie en quôc ngu est née parallèlement à la création de l’écriture quôc ngu. Au départ, le quôc ngu était principalement utilisé pour les documents administratifs destinés à l’éducation. Cependant, grâce à la créativité incessante des artistes, le quôc ngu a progressivement atteint un niveau artistique, devenant un moyen d’exprimer l’identité personnelle, les émotions et l’état d’esprit de l’écrivain.

Une belle œuvre de calligraphie en quôc ngu nécessite non seulement la compétence technique d’une excellente écriture manuscrite, mais aussi une âme artistique.

L’art et la matière

Les éléments clés qui contribuent à une œuvre réussie sont le texte, les coups de pinceau, la composition, les couleurs et les matériaux.

Le texte comprend le choix des mots, leur disposition et leur signification jouent un rôle crucial dans la transmission du message de l’œuvre ; les coups de pinceau exigent que chaque trait a sa propre signification, et la variation dynamique et flexible des traits apporte dynamisme et diversité à l’œuvre.

La composition réside dans la disposition du texte sur le papier crée un équilibre, une harmonie et des points focaux qui captivent le spectateur, alors que les couleurs renforcent l’attrait esthétique de l’œuvre tout en reflétant les émotions et l’humeur de l’écrivain.

Photo : Hoàng Ngoc/VNA/CVN

Les matériaux comprennent lee papier, les pinceaux et l’encre qui sont des outils indispensables ; la sélection des matériaux appropriés maximise l’impact esthétique de l’œuvre.

La calligraphie en quôc ngu présente différents styles, du traditionnel au moderne, chacun avec ses caractéristiques distinctives.

La calligraphie traditionnelle préserve la beauté classique des caractères vietnamiens, en utilisant souvent des pinceaux et de l’encre de Chine.

La calligraphie moderne intègre des éléments modernes comme les couleurs et les matériaux pour créer des œuvres innovantes et uniques.

La calligraphie stylisée façonne les caractères de manière créative et non conventionnelle, reflétant fortement l’empreinte de l’écrivain.

La calligraphie en quôc ngu n’est pas seulement une forme d’art, mais elle porte également une profonde signification culturelle et sociale. Elle aide à préserver et à promouvoir la culture nationale, sensibilise les gens à la langue et à l’écriture, cultive la patience et la concentration, aide à la relaxation et au soulagement du stress et favorise la créativité.

Au-delà de l’écriture sur papier, la calligraphie en quôc ngu a été appliquée dans divers domaines, tels que le design, la mode, l’architecture et la publicité. Elle est une forme d’art unique et prometteuse qui affirmera de plus en plus sa position et enrichira la vie culturelle et spirituelle du peuple vietnamien.

VNP/VNA/CVN