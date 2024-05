Le marché de l'amour de Xuân Duong : entre tradition et tourisme

Le marché de l'amour de Xuân Duong est associé à une triste légende. Un couple profondément épris devait se séparer. Cependant, par empathie, les villageois acceptèrent que ces cœurs brisés puissent se revoir une fois par an, le 25e jour du troisième mois lunaire.

Le lieu de la rencontre n'était autre que le long champ (Na Ri en langue Tày et Nùng) que le couple avait possédé avant leur séparation. Na Ri est devenu le nom du district, et Xuân Duong, l'une de ses communes, a été choisie pour accueillir ce marché de l'amour, qui est de nos jours le lieu de retrouvailles publiques et festives non seulement pour d'anciens amoureux, mais aussi pour des amis, de la famille, et des voisins...

La nuit précédant le marché d'amour, Nông Van Hô, un maître de chant de Xuân Duong, accueille chez lui les membres du club de Sli de sa commune. Le Sli est le chant alterné traditionnel des Nùng. Cette nuit-là, Nông Van Hô et les autres répètent assidûment en préparation des échanges du lendemain avec les chanteurs venus d'autres provinces.

"Je chante depuis l'âge de 16 ans, en suivant les adultes au marché. C'est d'ailleurs grâce au Sli que ma femme et moi nous sommes rencontrés... Au marché de l'amour, les gens chantent au bord de la rivière, au pied d'un arbre ou dans un champ de maïs… On chante à deux, en formant des répliques pour savoir comment l'autre vit maintenant, et pour lui faire part de notre situation actuelle", indique-t-il.

Le Sli est en effet un élément indispensable du marché de l'amour de Xuân Duong. En chantant, les gens commencent par un échange de courtoisie avant d'exprimer leurs sentiments et leurs confidences.

"C'est en chantant le Sli que beaucoup de couples se sont formés. Je suis contente de retrouver aujourd'hui beaucoup d'anciens amis", nous dit une femme.

"Cela fait tellement longtemps que nous ne nous sommes pas rencontrés, mes amis et moi. Nous sommes très heureux. Ce marché est vraiment magnifique", confit un homme.

En 2021, le Sli des Nùng de Xuân Duong a été inscrit au patrimoine culturel immatériel national. Les autorités de la province de Bac Kan ont aussitôt élaboré un plan de préservation et de valorisation de cette tradition musicale, qu’elles ont décidé de mettre au service du tourisme local, comme l’explique Hà Van Tiên, le directeur du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme.

"Pour l’édition 2024 du marché de l’amour, 100 couples de chanteurs et chanteuses se sont produits sans discontinuité. Les touristes ont beaucoup apprécié, d’autant plus que Xuân Duong leur présente son patrimoine culturel matériel remarquable composé de maisons sur pilotis, de costumes traditionnels, ainsi que de spécialités culinaires et spirituelles. Le paysage est aussi très beau avec des grottes. C’est pour ces raisons que nous avons choisi Xuân Duong pour mettre en œuvre l’un de nos projets phares dans le cadre du Programme national de développement des régions montagneuses et peuplées de minorités ethniques. Ce projet consiste à sauvegarder et à promouvoir les traditions villageoises au service du développement touristique", a-t-il précisé.

Aujourd’hui, le marché d’amour de Xuân Duong est devenu un festival culturel où, aux chants d’amour, s’ajoutent des jeux folkloriques et des dégustations culinaires. Le Sli reste cependant l’âme de la fête, reliant les âmes sœurs...

