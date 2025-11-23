Quang Ninh envoie près de 45 tonnes de secours d’urgence à Lâm Dông après les inondations

Dans l’après-midi du 22 novembre, la province de Quang Ninh a acheminé en urgence près de 45 tonnes de marchandises et de produits de première nécessité (d’une valeur de plus de 2 milliards de dôngs) directement vers les zones inondées de la province de Lam Dong.

>> Secours intensifiés dans le Centre face aux intempéries

>> Le Premier ministre ordonne une mobilisation urgente face aux inondations au Centre

>> Les forces de police et militaires accélèrent l'aide aux habitants isolés

Cette action d’urgence vise à concrétiser la directive du Bureau politique sur le travail de soutien aux provinces du Centre touchées par les inondations et à confier à Quang Ninh la mission d’appuyer Lam Dong.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit du premier envoi dans le cadre d’un plan prévoyant environ 100 tonnes de biens et 50 milliards de dôngs du budget provincial pour aider Lam Dong à stabiliser la vie de sa population.

Le premier envoi (après-midi du 22 novembre) comprend : denrées alimentaires, produits essentiels, vêtements, ainsi que médicaments et matériels médicaux. La province de Quang Ninh a en particulier décidé d’accorder une aide initiale de 50 milliards de dôngs issue du budget provincial pour soutenir Lam Dong dans la réparation des infrastructures et des logements endommagés.

Quang Ninh a immédiatement dépêché une délégation dirigée par un vice-président du Conseil populaire provincial, accompagnée de responsables des services concernés, pour se rendre à Lam Dong afin d’évaluer les dégâts et déterminer les modalités d’aide appropriées et concrètes.

Le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Quang Ninh est en train de mobiliser une deuxième phase de soutien, qui devraient être transférées vers Lam Dong dans les 2 à 5 prochains jours.

VNA/CVN