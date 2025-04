Renforcement des relations entre le Vietnam et la Thaïlande

Nguyên Manh Cuong a eu une séance de travail avec son homologue thaïlandais, Russ Jalichandra, et a rencontré des dirigeants de grands partis politiques thaïlandais, dont le Parti Pheu Thai et le Parti démocrate.

Les deux vice-ministres Nguyên Manh Cuong et Russ Jalichandra se sont félicitées des progrès positifs dans le partenariat stratégique renforcé Vietnam - Thaïlande, et ont convenu de renforcer les échanges de délégations et la coopération à tous les niveaux.

Le vice-ministre thaïlandais a affirmé l’importance accordée par la Thaïlande au partenariat avec le Vietnam et salué la coopération étroite entre les deux ministères des Affaires étrangères dans la mise en œuvre des accords de haut niveau.

Le vice-ministre Nguyên Manh Cuong a souligné que la Thaïlande est un partenaire commercial et d’investissement majeur du Vietnam au sein de l’ASEAN. Il a proposé d’élargir l’accès au marché, de réduire les barrières commerciales et de viser un commerce bilatéral de 25 milliards de dollars.

Les deux parties ont également réaffirmé l’importance de la coopération en matière de défense et de sécurité, notamment la lutte contre la criminalité transnationale, et se sont engagées à ne pas permettre l’utilisation de leur territoire contre l’autre.

En matière de tourisme, elles ont convenu de renforcer la coopération entre les organismes compétents et les entreprises pour relier les destinations, partager les expériences et promouvoir les initiatives régionales telles que "Six pays - une destination".

Les rencontres avec les dirigeants politiques thaïlandais ont permis de souligner le rôle des relations interpartis comme canal important pour renforcer la compréhension mutuelle et approfondir l’amitié entre les deux pays.

VNA/CVN