Le PM demande de bien préparer les contenus pour négocier avec les États-Unis

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé mardi 22 avril une réunion entre des membres permanents du cabinet et des ministères et agences clés afin de discuter de la promotion de relations commerciales équitables et durables avec les États-Unis.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit de la cinquième réunion du Premier ministre sur la mise en œuvre des conclusions du Politburo et du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, concernant l’adaptation du Vietnam aux nouvelles politiques tarifaires américaines et les stratégies visant à renforcer les liens commerciaux bilatéraux.

Après avoir écouté les rapports et les discussions des vice-Premiers ministres et des responsables des ministères et des secteurs, le chef du gouvernement a conclu que depuis l’apparition de la nouvelle dynamique commerciale mondiale, notamment les nouveaux droits de douane imposés par le président américain Donald Trump, le Vietnam a réagi rapidement et avec souplesse. Ces efforts, a-t-il déclaré, reflètent une approche sereine, proactive et stratégique, saluée par les États-Unis.

Sur la base du partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis, le secrétaire général Tô Lâm, s’est entretenu au téléphone avec le président Donald Trump, et le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a été nommé envoyé spécial du secrétaire général. Le ministre de l’Industrie et du Commerce a également été désigné comme envoyé spécial du Premier ministre pour dialoguer directement avec ses homologues américains. De hauts responsables du Parti et de l’État ont rencontré l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, des personnalités politiques influentes, des universitaires et des chefs d’entreprise afin d’échanger leurs points de vue et d’approfondir leur compréhension de la situation, a-t-il noté.

Le Vietnam a pris des mesures proactives pour réduire les droits de douane sur les importations américaines, lorsque cela était possible, a résolu les problèmes liés aux projets américains dans le cadre légal et a augmenté les importations de produits américains, tels que les avions, afin de contribuer à l’équilibre des échanges commerciaux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l’importance de poursuivre les négociations avec les États-Unis afin de favoriser une relation commerciale équitable et durable, en privilégiant une approche sereine, sage et fondée sur des principes, tout en renforçant le dialogue, en évitant les confrontations, en garantissant l’égalité et en harmonisant les intérêts au profit des entreprises et des consommateurs des deux parties.

Il a insisté sur la nécessité pour le Vietnam de préserver ses intérêts fondamentaux, conformément à la politique étrangère du Parti, notamment la récente résolution n°59-NQ/TW du Politburo sur l’intégration internationale dans le nouveau contexte.

Le chef du gouvernement a souligné que les produits vietnamiens ne concurrencent pas déloyalement les produits américains et que les relations commerciales globales ont bénéficié aux consommateurs américains et ont stimulé la croissance des exportations vietnamiennes. Par conséquent, le Vietnam est prêt à négocier sur la base des propositions américaines.

Il a demandé aux ministères, et en particulier à la délégation de négociation, de préparer minutieusement les négociations avec les États-Unis, en observant les directives du Politburo, du secrétaire général Tô Lâm, du gouvernement et du Premier ministre.

Photo : VNA/CVN

L’objectif est de garantir que les échanges commerciaux entre le Vietnam et les États-Unis restent équitables et durables, sans compliquer les choses, sans affecter d’autres accords internationaux ni perturber d’autres marchés. Il a également insisté sur la nécessité de solutions mutuellement avantageuses, équilibrées et partageant les risques.

Il a estimé que le contexte commercial mondial actuel constituait à la fois un défi et une opportunité pour le Vietnam de restructurer ses moteurs d’exportation et ses activités. Il a appelé à la diversification des marchés, des produits et des chaînes d’approvisionnement, en mettant l’accent sur l’amélioration de la qualité des produits, la réduction des coûts et l’investissement dans les économies de haute technologie, vertes, circulaires, fondées sur la connaissance et le partage, ancrées dans la science, la technologie et la transformation numérique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a chargé les ministères, les secteurs et les localités de coopérer pour répondre aux préoccupations des États-Unis, tout en améliorant les cadres institutionnels afin de favoriser le développement et de protéger la production nationale. Les principaux domaines d’intervention comprennent la vérification de l’origine des produits, la lutte contre la contrebande, la lutte contre la fraude commerciale et la lutte contre la contrefaçon.

En outre, il a appelé à une révision des mécanismes de remboursement des taxes, à une réduction des procédures administratives, des coûts et des délais de traitement, conformément à la résolution n°66/NQ-CP. Il a appelé à la création immédiate d’un portail national unique d’investissement, d’un centre national de promotion des investissements et de centres correspondants au niveau provincial.

L’objectif principal est d’attirer des investissements de qualité, conformes à la stratégie de développement du Vietnam, notamment dans les secteurs de haute technologie, en encourageant les investisseurs durables et à long terme à s’engager dans le transfert de technologie, le développement des talents et la R&D, et en soutenant l’intégration des entreprises vietnamiennes dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, a-t-il conclu.

VNA/CVN