Vietnam - Azerbaïdjan : consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères

Les deux parties ont examiné et discuté des plans et programmes d'échange de délégations de haut niveau, de la mise en œuvre des accords conclus par des dirigeants des deux pays et des mesures visant à promouvoir les relations bilatérales et des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Les deux vice-ministres ont souligné la nécessité de maintenir les échanges de délégations et de contacts réguliers à tous les niveaux, notamment de haut niveau, et dans de nombreux domaines, créant ainsi la base et la force motrice pour promouvoir d'autres domaines de coopération.

Photo : VNA/CVN

Reconnaissant la croissance positive des échanges commerciaux entre le Vietnam et l'Azerbaïdjan au cours de ces dernières années, Lê Thi Thu Hang et E. Mammadov ont indiqué que le commerce bilatéral restait en deçà de leurs potentiels et leurs atouts, ne répondant pas encore aux aspirations des deux pays.

Les deux pays disposent encore d'une grande marge de manœuvre pour promouvoir leur coopération économique, notamment dans l'énergie, l'exploitation minière, l'agriculture, ont estimé les deux vice-ministres.

Lê Thi Thu Hang a suggéré à la partie azerbaïdjanaise de favoriser les contacts, le partage d'informations entre les entreprises des deux pays et l'accès de marchandises de l'un au marché de l'autre et au marché régional.

E. Mammadov a affirmé sa volonté de coopérer avec le Vietnam, tout en proposant que les deux parties élargissent leur collaboration dans des domaines où elles disposent d'atouts et de potentiels.

En outre, les deux vice-ministres ont convenu de maintenir des mécanismes de consultation politique et de contact entre les responsables des deux ministères pour promouvoir leur rôle de coordination et promouvoir les relations entre le Vietnam et l'Azerbaïdjan en général, ainsi qu'entre les ministères, secteurs et localités des deux pays en particulier. Ils ont convenu de poursuivre une coordination étroite au sein des forums multilatéraux, en particulier au sein des Nations unies.

Promouvoir les relations bilatérales

Concernant les questions internationales et régionales d'intérêt commun, les deux parties ont souligné l'importance de maintenir la paix, la stabilité et la sécurité, y compris la sécurité maritime, de soutenir le règlement des différends par des moyens pacifiques et de respecter le droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM 1982).

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont affirmé l'importance du respect de la Charte des Nations unies, notamment le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, le non-recours ou la menace de recours à la force, ainsi que le règlement pacifique des différends sur la base du droit international.

Le même jour, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a eu une entrevue avec le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangère, J. Bayramov qui ont déclaré que son ministère fera tout possible pour promouvoir les relations bilatérales et bien préparer des visites de haut niveau de dirigeants des deux pays.

De son côté, Lê Thi Thu Hang s'est engagée à accélérer la mise en œuvre des engagements et accords déjà conclus entre les deux pays et d'étudier des propositions de la partie azerbaïdjanaise de promouvoir la coopération bilatérale dans le contexte où le Vietnam entre dans une nouvelle ère avec des objectifs de développement global et des percées stratégiques.

Appréciant le rôle et les contributions actives de l'Azerbaïdjan dans les mécanismes internationaux tels que les Nations unies et le Mouvement des non-alignés, la responsable vietnamienne a proposé à l'Azerbaïdjan de soutenir les points de vue du Vietnam et de l'ASEAN sur la question de la Mer Orientale, selon les quels, les différends en mer doivent être réglés par des moyens pacifiques, sans recourir à la force ni menacer de recourir à la force, avec la participation de toutes les parties concernées et les efforts visant à rédiger et à adopter prochainement le Code de conduite des parties en mer Orientale (COC).

VNA/CVN