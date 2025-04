Vietnam - Laos

Les relations spéciales continuent d'être préservées, nourries et développées

Quelle que soit l'évolution de la situation mondiale, avec la détermination des deux Partis, des deux États et des deux peuples, la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération globale entre le Vietnam et le Laos continueront d'être préservées, nourries et développées pour toujours.

>> Le président Luong Cuong effectuera une visite d’État au Laos

>> Le président de l'AN reçoit le vice-président de l'Assemblée nationale du Laos

>> La visite du président Luong Cuong va donner un nouvel élan aux liens Vietnam - Laos

Photo : VNA/CVN

C’est ce qu’a déclaré le ministre lao des Affaires étrangères, Thongsavanh Phomvihane, lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information au seuil de la visite d'État du dirigeant Luong Cuong au Laos, à l'invitation du secrétaire général du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao, le président lao, Thongloun Sisoulith, les 24 et 25 avril.

Il a estimé que la première visite d'État du président vietnamien Luong Cuong au Laos dans son nouveau poste revêtait une grande importance.

“La grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération globale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples du Vietnam et du Laos ont été construites avec la sueur et le sang des soldats révolutionnaires et des peuples des deux pays, nous devons donc les préserver et les entretenir”, a-t-il affirmé.

La visite créera un nouvel élan, contribuant de manière importante à rendre la grande amitié entre le Vietnam et le Laos plus profonde, plus substantielle et plus efficace, apportant ainsi la prospérité aux peuples de chaque pays dans les temps à venir.

Le ministre lao des Affaires étrangères a précisé qu'au cours de cette visite, les deux parties discuteront de questions importantes pour continuer à mettre en œuvre les accords de politique étrangère des deux Partis et deux États afin de continuer à renforcer les liens bilatéraux.

Selon le responsable, le Vietnam et le Laos doivent continuer à maintenir l’échange de délégations de haut niveau et à tous les niveaux ; à promouvoir la mise en œuvre effective de l'Accord entre les hauts dirigeants des deux Parties et des résultats de la 47e session du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos, ainsi que des résultats des visites des hauts dirigeants des deux pays, et des accords de coopération signés entre les ministères, les branches et les localités des deux pays.

Le ministre lao a souligné et hautement apprécié l'aide extrêmement précieuse, opportune et efficace du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens au Parti, à l'État et au peuple laotiens pendant la guerre de résistance pour le salut national d’hier, ainsi que dans la cause actuelle de défense, de construction et de développement du pays.

VNA/CVN