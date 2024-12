Rôle majeur de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon - Vietnam

>> Le président de l'AN reçoit le gouverneur de la préfecture japonaise de Nara

>> Intensifier la coopération législative Vietnam - Japon

>> Le président de l’Assemblée nationale rencontre l’empereur du Japon à Tokyo

Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Mân, qui a reçu le président de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon - Vietnam, Nikai Toshihiro, dans le cadre de sa visite officielle au Japon, a déclaré que depuis sa création il y a 50 ans, l’alliance a apporté des contributions significatives à l’amitié et à la solidarité particulières entre les deux pays.

Il a noté que l’année dernière, le Vietnam et le Japon ont célébré le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques et ont élevé leurs relations au niveau de partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.

Le dirigeant a affirmé que les relations politiques et diplomatiques bilatérales se situent désormais à un niveau élevé, avec des échanges réguliers et étroits de délégations à travers tous les canaux - Parti, État et parlement. En outre, la coopération en matière de commerce, d’investissement, de travail, d’éducation, de science, de technologie, de défense et de sécurité s’est également renforcée et s’est intensifiée.

Photo : VNA/CVN

Le plus haut législateur vietnamien a salué le rôle de l’alliance, en particulier les contributions de son président Nikai et de ses membres, dont l’ancien Premier ministre japonais Kishida Fumio.

Il a exprimé son souhait de voir davantage de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et la Diète nationale, notamment par le biais des groupes parlementaires des deux pays amis, pour promouvoir la collaboration commerciale dans la transition verte, la transformation numérique, les énergies renouvelables, l’éducation et les soins de santé, contribuant ainsi à approfondir les relations bilatérales. A cette occasion, il a suggéré que l’alliance continue de soutenir la communauté vietnamienne au Japon.

De son côté, Nikai a noté sa conviction que la réunion contribuerait à renforcer les relations entre les deux pays.

Par ailleurs, l’ancien Premier ministre Kishida Fumio, membre de l’alliance, a exprimé sa confiance dans le fait que les relations entre le Vietnam et le Japon se développeraient davantage et a affirmé son engagement à contribuer à ce développement.

Photo : VNA/CVN

Le soir du même jour, Trân Thanh Mân a reçu le gouverneur de la préfecture de Kanagawa, Kuroiwa Yuji. Il a fait l’éloge du potentiel de Kanagawa dans les domaines de l’économie, de la culture, des sciences et technologies, du tourisme, de la fabrication, de la biotechnologie, de l’éducation et des soins de santé. Chaque année, la préfecture organise des foires et des expositions sur le thème du Vietnam pour attirer les touristes et les investisseurs dans le pays.

Kuroiwa Yuji a souligné le rôle des échanges culturels comme catalyseur de la coopération économique bilatérale et des échanges interpersonnels.

Concernant le vieillissement rapide de la population japonaise, il a partagé ses propositions innovantes pour construire une société plus saine et a souhaité renforcer la collaboration avec le Vietnam pour faire face à ce problème.

Trân Thanh Mân a suggéré que Kanagawa, avec ses atouts, pourrait collaborer avec les villes et provinces vietnamiennes pour organiser des événements et des expositions, favorisant ainsi la coopération multiforme entre les localités.

À cette occasion, Kuroiwa Yuji a offert au président de l’Assemblée nationale du Vietnam son livre sur les mesures visant à faire face au vieillissement de la population.

Photo : VNA/CVN

Plus tard, Trân Thanh Mân a remis l’Ordre du travail de troisième classe du président vietnamien au président de l’Alliance d’amitié parlementaire Japon - Vietnam Nikai Toshihiro pour ses contributions exceptionnelles aux relations bilatérales.

Il a également décerné l’Ordre d’amitié du président vietnamien au gouverneur Kuroiwa pour ses contributions actives et efficaces à la promotion de l’amitié et des liens de coopération entre le Vietnam et le Japon.

VNA/CVN