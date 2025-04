9e session de la XVe AN

La réunion entre les Permanences du Comité du Parti de l'AN et du gouvernement

>> Révision du projet de loi sur la gestion des fonds publics dans les entreprises

>> Le président de l'Assemblée nationale souligne la rationalisation administrative

>> Le PM discute des défis économiques actuels avec des représentants du monde des affaires

Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a précisé que la 9e session de la XVe Assemblée nationale devrait s'ouvrir le 5 mai, divisée en deux phases pour examiner et décider d'une énorme quantité de travail, de nombreux contenus urgents et importants déjà approuvés à l'unanimité par le Comité central du Parti lors de sa 11e plénum, notamment la modification et le complément d'un certain nombre d'articles de la Constitution de 2013, la réorganisation des unités administratives à tous les niveaux, la rationalisation de l'appareil.

Présidant conjointement la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié l'étroite coopération et le soutien de l'Assemblée nationale dans la préparation de la 9e session. Il a affirmé que le gouvernement écouterait et absorberait sérieusement les commentaires et les contributions afin que la session obtienne les meilleurs résultats. Il s’agit d’une session d’importance historique, avec pour tâche importante de modifier et de compléter un certain nombre d’articles de la Constitution de 2013.

Il a suggéré qu'il était nécessaire de bien comprendre et de concrétiser les orientations du Parti dans les lois de l'État, créant ainsi une base juridique solide pour mettre en œuvre les objectifs de développement du pays. Il a déclaré qu'au cours de cette session, le gouvernement soumettrait à l'Assemblée nationale de nombreux projets de loi importants qui auraient un impact profond sur les gens et les entreprises, contribuant à promouvoir la décentralisation, à réduire les procédures administratives, à éliminer les difficultés pour les projets et à créer une dynamique de croissance.

En conclusion, Trân Thanh Mân a reconnu le soutien étroit et la coordination du gouvernement, des agences gouvernementales et des agences concernées avec la Permanence de l'Assemblée nationale et ses agences dans la préparation de la 9e session. Il a demandé au Comité du Parti du gouvernement de continuer l'accélération de l’accomplissement des contenus soumis à l'Assemblée nationale pour examen et approbation.

Concernant certains projets de loi et de résolutions proposés par le gouvernement pour être ajoutés à l'ordre du jour de la 9e session, Trân Thanh Mân a demandé à la Permanence du Comité du Parti du gouvernemental d'ordonner aux agences de compléter rapidement les documents et les dossiers à envoyer aux agences de l'Assemblée nationale pour examen, de faire rapport à la Permanence de l'Assemblée nationale en avril 2025 et de les envoyer aux députés pour une étude approfondie et une préparation des avis de discussion.

Le président de l’Assemblée nationale a demandé de promouvoir le travail d’information et de propagande avant, pendant et après la session ; d’assurer une information complète, exacte et opportune afin que les députés et les électeurs comprennent et approuvent clairement les décisions de l’Assemblée nationale ; de continuer à diffuser largement l’importance de la rationalisation de l’appareil sous la direction du Parti.

