Le Corps blindé mécanisé doit véritablement être une force d’assaut puissante

>> Entraînement militaire à Dông Nai en préparation du défilé du 50e anniversaire de la réunification nationale

Photo: VNA/CVN

Tô Lâm a salué les grandes réalisations du Corps blindé mécanisé au cours des dernières années. Il a souligné que la tâche de protéger la Patrie dans la situation actuelle exige que l'armée soit construite pour être légère, compacte, forte, révolutionnaire, disciplinée, d'élite et moderne, capable d'agir comme le noyau de la cause de la consolidation de la défense nationale et de la protection de la Patrie.

Pour atteindre ces objectifs et ces tâches, cela dépend en grande partie de la détermination politique et des mesures d’action concrètes de l’ensemble de notre Parti, de notre peuple et de notre armée, le Corps blindé mécanisé jouant un rôle important.

Dans la nouvelle période révolutionnaire, le leader du Parti a demandé au Corps blindé mécanisé et aux unités militaires de se concentrer sur la direction pour la mise en œuvre résolue des objectifs et des tâches, conformément aux tendances de développement de l'époque ; de continuer à bien comprendre et à mettre en œuvre efficacement la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti, la Résolution du XIe Congrès militaire du Parti, les nouvelles directives et politiques du Parti, de l'État, de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense sur l'armée et la défense nationale pour les concrétiser et les mettre en œuvre efficacement.

Il a également demandé au Corps blindé mécanisé de s'efforcer de profiter de chaque opportunité pour améliorer constamment sa préparation au combat, devenir véritablement révolutionnaire, discipliné, d'élite, moderne et accomplir de manière excellente les tâches assignées.

Photo : VNA/CVN

Le Corps blindé mécanisé doit vraiment être digne d'être la force d'assaut puissante de l'Armée populaire du Vietnam, a souligné le dirigeant.

Il a insisté sur l’importance d’améliorer régulièrement la capacité de leadership globale et la force de combat des organisations du Parti au sein du Comité du Parti du Corps blindé mécanisé ; d’étudier et suivre bien bien l’idéologie, la moralité et le mode de vie du Président Hô Chi Minh et de construire un contingent de cadres et de membres du Parti qui sont de véritables avant-gardes exemplaires.

Les cadres et les soldats doivent posséder une forte volonté politique ; être absolument loyaux envers le Parti, la Patrie et le peuple ; avoir de bonnes qualités morales, de bonnes compétences techniques et tactiques ; et être toujours prêt à bien accomplir toutes les tâches assignées.

Auparavant, le secrétaire général du Parti Tô Lâm est venu inspecter l'entraînement et l'état de préparation au combat de la brigade de chars 201 (ville de Hanoï).

VNA/CVN