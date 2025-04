Tô Lâm s’entretient au téléphone avec le président de l'ANC et président sud-africain

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant sud-africain a affirmé que l'Afrique du Sud appréciait hautement la solidarité fraternelle, la bonne coopération et le soutien mutuel entre l'ANC et le PCV. Il a salué cet entretien téléphonique historique, qui a "relié deux océans et surmonté la distance géographique", renforçant ainsi la solidarité entre les deux Partis et ouvrant des perspectives de coopération entre les deux pays.

Il a adressé ses félicitations au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens à l'occasion du 50e anniversaire de la réunification nationale, exprimant son admiration et sa reconnaissance pour les grandes réalisations obtenues par le Vietnam et son peuple dans la construction et le développement du pays, sous la direction du PCV.

Il a également félicité le Vietnam pour l'organisation réussie du 4e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et des Objectifs mondiaux 2030 (P4G), démontrant ainsi le rôle moteur du Vietnam dans la promotion des sciences et des technologies, de l'innovation, de la transition verte et d'une croissance durable et inclusive.

En sa qualité de président du G20, il a officiellement invité les hauts dirigeants vietnamiens à participer au sommet du G20 et la haute délégation du PCV à participer à la Conférence des partis politiques du G20, au sommet du G20 et à une série de conférences connexes qui se tiendront en Afrique du Sud cette année.

De son côté, le leader du Parti Tô Lâm a félicité l'ANC pour avoir continué à promouvoir son rôle moteur et à établir le gouvernement d'unité nationale.

Il s'est dit convaincu que le gouvernement d'unité nationale et le peuple sud-africain continueront à remporter de nombreuses victoires, construisant une Afrique du Sud unie, pacifique, stable et développée, jouant un rôle de plus en plus important en Afrique et dans le monde.

Les dirigeants des deux Partis et des deux pays se sont mutuellement informés de la situation de chaque Parti et de chaque pays, affirmant l'importance de maintenir et de promouvoir les relations entre les deux Partis au pouvoir afin d'orienter et de promouvoir la coopération multiforme entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu de promouvoir la mise en œuvre de nombreuses activités de coopération afin de renforcer la confiance politique et de promouvoir efficacement le cadre de coopération "Partenariat pour la coopération et le développement" entre le Vietnam et l'Afrique du Sud, notamment en échangeant activement et en signant prochainement un protocole d'accord sur la coopération entre les deux Partis, créant ainsi un cadre juridique pour la mise en œuvre de ces activités.

Le préssident de l’ANC a déclaré que l'Afrique du Sud appréciait hautement l'expérience du PCV en matière de construction du Parti et de leadership dans le développement socio-économique. Il a annoncé que l'ANC enverrait prochainement une délégation de haut niveau au Vietnam pour s'informer de ses expériences et échanger des mesures visant à promouvoir un développement plus substantiel et plus efficace des relations bilatérales.

Les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement, d'accroître rapidement le volume des échanges commerciaux bilatéraux à la hauteur de leur potentiel, de renforcer leur coopération dans les domaines de l'éducation, de la défense et de la sécurité et d'étudier la possibilité d'élargir leur coopération à d'autres domaines potentiels tels que l'énergie, l'exploitation minière, l'utilisation durable des ressources, le développement des infrastructures et le changement climatique.

Les deux dirigeants ont également discuté de questions régionales et internationales d'intérêt commun, affirmant leur engagement commun à promouvoir le multilatéralisme et la coopération Sud-Sud, ainsi que leur vision commune d'un monde respectueux du droit international.

À cette occasion, le dirigeant sud-africain a respectueusement invité Tô Lâm à se rendre prochainement en Afrique du Sud. Le dirigeant vietnamien a également respectueusement invité le président d'Afrique du Sud à se rendre prochainement au Vietnam en 2025 afin de discuter de mesures concrètes visant à promouvoir la future coopération bilatérale.

VNA/CVN