La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân reçoit la vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev

>> Présentation de l’art vietnamien à la vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Leyla Aliyeva

Photo : VNA/CVN

Vo Thi Anh Xuân a affirmé que le Vietnam valorisait toujours l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et l'Azerbaïdjan, cultivée par des générations de dirigeants des deux pays. L'État et le peuple vietnamiens apprécient toujours l'aide précieuse accordée par l'Azerbaïdjan au Vietnam dans la cause de défense et de construction nationales, y compris la formation des ressources humaines.

Elle a affirmé la détermination à continuer d'approfondir les relations bilatérales et à promouvoir une coopération multiforme et substantielle avec l'Azerbaïdjan, à la mesure de la bonne amitié traditionnelle et du potentiel des deux pays.

La dirigeante vietnamienne a apprécié les contributions de la Fondation Heydar Aliyev au développement des relations entre les deux pays, avec de nombreux projets de soutien culturel et éducatif en faveur du Vietnam.

Elle a exprimé sa conviction que, grâce à son rôle et à son prestige, la Fondation Heydar Aliyev continuera à jouer un rôle de pont, en coordonnant activement avec les partenaires vietnamiens pour promouvoir la coopération bilatérale dans l’avenir, notamment en protégeant et en promouvant les valeurs culturelles, en prenant soin de la santé des personnes, en éduquant la jeune génération, en protégeant l'environnement ainsi qu'en menant des activités caritatives et humanitaires.

Photo : VNA/CVN

Leyla Aliyeva, de son côté, a souligné que bien que l'Azerbaïdjan et le Vietnam soient géographiquement éloignés, les deux pays avaient toujours eu une bonne relation traditionnelle, nourrie par de plusieurs générations, avec un grand potentiel de coopération dans de nombreux domaines.

Elle a affirmé que la Fondation attachait toujours de l'importance à la promotion des valeurs humanistes et culturelles, considérant cela comme une base durable pour améliorer la compréhension et connecter les peuples ; souhaitait accompagner le Vietnam dans des initiatives spécifiques, en contribuant à élargir la coopération avec les organisations vietnamiennes, en promouvant notamment les initiatives environnementales, éducatives et culturelles.

Elle a hautement estimé l'attention portée par le gouvernement vietnamien à la formation des ressources humaines ainsi qu'à la prise en charge des personnes handicapées, lors de sa visite d'un certain nombre d'établissements d'enseignement et de formation et d'établissements pour personnes handicapées au Vietnam.

VNA/CVN