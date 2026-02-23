Iran et AIEA : un "engagement constructif" pour parvenir à un accord durable sur le nucléaire

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafaël Grossi, ont souligné dimanche 22 février l'importance d'un "engagement constructif et du recours au dialogue" pour parvenir à un accord durable sur le nucléaire iranien.

Photo : IRNA/VNA/CVN

Lors d'un entretien téléphonique, leur deuxième depuis le début de cette semaine, les deux hommes ont échangé leurs points de vue sur les derniers développements concernant les négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis, a rapporté l'Agence de presse iranienne IRNA.

Lors de leur précédent entretien téléphonique mercredi 18 février, MM. Araghchi et Grossi ont passé en revue les résultats de ces négociations tenues à Genève et ont discuté des mécanismes et des exigences liés à la préparation du projet de cadre de négociation, selon IRNA.

M. Araghchi a souligné que l'Iran se concentrait sur l'élaboration d'un cadre "préliminaire et cohérent" pour faire avancer les négociations futures.

Quant à M. Grossi, il a qualifié les négociations de Genève de "positives", exprimant la volonté de l'AIEA de coopérer à l'élaboration du cadre de négociation et de soutenir ce processus.

Dans une interview accordée vendredi 20 février à la chaîne américaine MSNBC, Abbas Araghchi a indiqué que Téhéran préparerait dans les deux ou trois jours un projet d'accord sur le nucléaire avec les États-Unis et le soumettrait à la délégation américaine.

Les États-Unis ont à plusieurs reprises réclamé que l'Iran renonce à l'enrichissement, mais Téhéran ne cesse d'affirmer le caractère purement pacifique de son programme nucléaire et son droit à enrichir l'uranium à des fins civiles.

APS/VNA/CVN